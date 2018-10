Javier Sierra: "Mi miedo tiene fecha: la noche del 23 al 24 de julio de 1987"

Javier Sierra, bajo el seudónimo de Parménides, nos ha visitado esta madrugada en El Faro y estas son algunas de las reflexiones que nos ha dejado:

¿Cuál es el peor enemigo del pensamiento?

Vivimos en la época más ruidosa de toda la historia y no solo por el ruido de nuestras ciudades, sino por al ruido informativo, al hecho de estar pendientes de un dispositivo tecnológico para orientarnos... Todos estos elementos terminan condicionando nuestra existencia porque el ruido nos roba libertad.

¿Cómo te sientes cuando Teruel te hace hijo predilecto?

La emoción fue muy intensa. Teruel no es una ciudad fácil porque, al ser un lugar pequeño, nos miramos con cierta desconfianza y que toda la ciudad se vuelque para distinguirte como hijo predilecto es muy complejo. Ahora mismo solo están reconocidos Antón García Abril, el compositor, y Manolo Pizarro, que me han adoptado como su hijo pequeño.

No es fácil que a un autor lo traten como a una estrella del rock, ¿de dónde surge esa empatía?

En los inicios nadie te conoce y es complicado, pero creo que la empatía surge de algo muy sencillo: tener una buena historia que contar. Vivimos un momento en el que estamos rodeados de historias pero se cuentan muy deprisa y con mucha superficialidad. Cuando alguien se toma las molestias de contártelas bien, te la pone en contexto y te hace emocionarte con ella, te seduce.

¿Tú crees en el espiritismo?

Yo soy una persona muy curiosa y he estado en sesiones de espiritismo. Cada vez soy más de la postura de no querer creer. Yo no quiero creer, yo quiero saber. La fe te induce a equívocos y a ideas dogmáticas que te acortan su capacidad de visión. No creo en el espiritismo, pero sí quiero saber qué hay detrás del espiritismo.