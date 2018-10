Los hijos de Andrés Montes recuerdan a su padre junto a Daimiel y Calderón

Este martes se cumplieron nueve años del fallecimiento de Andrés Montes y en El Larguero han querido homenajearle como es debido. A la tradicional charla con Antoni Daimiel de cada semana añadieron este martes a José Manuel Calderón.

📻 Sumamos a la charla a los hijos de Andrés Montes, Nelson y Orson, en el día en el que se cumplen 9 años de su fallecimiento. Aquí nuestro homenaje al grán \'jugón\' pic.twitter.com/Qg1pYBJ071 — El Larguero (@ellarguero) 16 de octubre de 2018

El jugador extremeño recordó el Eurobasket de 2009 y el All-Star de 2006 en los que compartió retransmisión con Andrés Montes. "Fue una experiencia increíble, lo pasé muy bien. Fue difícil no ayudar al equipo pero fue una experiencia única y Andrés lo hizo aun más especial".

Antoni Daimiel, compañero de batallas de Montes durante mucho tiempo, dio también su punto de vista. "Estuvimos diez años con la NBA, luego el se pasó al fútbol en La Sexta. Lo que más llama la atención es cómo lo recuerda la gente. No tienes que hacer ningún esfuerzo, ya a las seis de la mañana de hoy la gente lo recuerda. A él le hubiera llamado la atención porque él sabía que en esta profesión en la que la gente tiene mucho éxito de repente y luego se olvidan de ti. Es una excepción tremenda lo que ha pasado con Andrés Montes".

Y para completar el homenaje, estuvieron también los hijos del periodista. "Encantados de estar además con Mr. Catering ahí, él tiene que luchar por el MVP de la temporada este año", afirmaba Nelson Montes, el cual luego añadió: "He de reconocer que no veía los partidos ni cuando narraba mi padre los partidos, se me hace difícil compaginar la NBA con los horarios de mi vida. Pero llama la atención que con lo ingrato que es este país con los periodistas lo que pasa con nuestro padre todos los años. Es emocionante".

"Yo la NBA... poquito, pero sí que en Playoffs me suelo enganchar, soy muy de LeBron James", comentaba Orson Montes, el cual también reconoció que acababa de recordar que Calderón jugaba en los Pistons.

Calderón, ilusionado con la nueva temporada

José Manuel Calderón iniciará este miércoles su decimotercera temporada consecutiva en la NBA. El jugador extremeño vuelve a Detroit Pistons con la intención de pelear en el Este por estar en Playoffs: "Creo que estamos ahí, teniendo dos All-Stars creo que deberíamos estar compitiendo por entrar".

Además, también habló de sus opciones a la hora de tener más o menos minutos esta temporada. "Tenemos muy buenas sensaciones en los Pistons. Mi rol va a ser parecido al año pasado. Necesitaban un líder veterano y ahí estaremos para echar una mano cuando haga falta".

Por último también dejó su opinión sobre quién es para él el mejor jugador, aunque no le considera el favorito para el MVP. "Para mí LeBron es el mejor jugador de la NBA ahora mismo. Creo que Boston es el mejor equipo del Este pero no va a ser todo tan bonito como parece".