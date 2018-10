Carreño: "A mí me daría vergüenza. No se puede ser más chapuzas"

El Larguero desveló anoche la carta enviada por el Real Madrid a la RFEF en la que deja clara la postura oficial del club madrileño ante la posibilidad de que se pueda disputar el partido Girona-Barça en Miami. Una carta muy contundente que fue en su día solicitada por la Federación.

También dio a conocer El Larguero otra misiva, ésta de Javier Tebas a Luis Rubiales, en la que el presidente de LaLiga le pide a la de la RFEF que autorizara la disputa del partido en Miami porque, dice, él cuenta con el respaldo “incontestable y rotundo” de los aficionados, aunque éstos lo niegan.

Sobre este asunto opinó en El Larguero Manu Carreño. "A mí me daría vergüenza ser presidente de la Liga de Fútbol Profesional e ir por la vida como 'Pepe Gotera y Otilio, chapuzas a domicilio'. Pero es así", comenzó.

"Mira que Javier Tebas ha hecho cosas buenas y las sigue haciendo, pero no se puede ser más chapuzas. Va embaucando a todos diciendo que todos los clubes están de acuerdo, que todos los jugadores están de acuerdo, que todas las aficiones están de acuerdo... Entonces, los jugadores amenazan con huelga, algunos clubes salen diciendo que es mentira, las aficiones también que es mentira. Al final, ¿qué hacemos?", continuó Manu Carreño.

Por último, el director de El Larguero concluyó con un "si hay que jugar en Miami que se juegue, pero no así. No con este chapucerismo. Porque más chapucero no se puede ser".