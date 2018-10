Tebas insiste en Miami

Javier Tebas sigue estudiando como ir a Miami, no da el partido por perdido. Considera que si el Madrid no quiere jugar en Miami que no vaya, no tiene porque ir, nadie va obligado.

El partido de Miami se aprobó en una Comisión Delegada el pasado 17 de julio por unanimidad, que es una decisión vinculante y esta Comisión es el órgano competente para estos asuntos de LaLiga.

Estaba compuesto por siete equipos de Primera, siete de Segunda y Javier Tebas, y en esa Comisión no estaba el Real Madrid. Pero desde LaLiga aseguran que el equipo madridista tenía y tiene potestad para recurrir la decisión que se tomó y es algo que no han hecho.

En la carta en exclusiva que ofreció este martes El Larguero en la que el Real Madrid decía que se adulteraba la competición, desde LaLiga consideran que no se adultera la competición y que no habría que ser tan puritanos.

