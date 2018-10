Pablo Casado sigue peleando en Bruselas por lo que no es capaz de conseguir en España: cargarse el presupuesto del PSOE. ¿Qué deben pensar las autoridades europeas de que el líder de la oposición venga a explicarles que el Presidente Sánchez ha aumentado el gasto en 6 mil millones para beneficio electoral? ¿Es que no sabe Casado que esta cantidad comprende, entre otras necesidades, la actualización de las pensiones y la ayuda a la dependencia? ¿De verdad cree que Casado que son caprichos de Sánchez?

Días de dramatismo en la negociación del Brexit. Que la gesticulación no nos impida ver el bosque. No se me ocurre que no haya acuerdo por una razón muy simple: las dos partes lo necesitan. Hay demasiados intereses cruzados, para apostarlos a la ruleta de una ruptura.

Vende petróleo a mansalva y compra armas a discreción. En estas circunstancias, ¿quién se atreve con Arabia Saudí? El asesinato del periodista Kashoggi parece sacado de un film de Tarantino. Los asesinos le descuartizaron vivo mientras escuchaban música, dicen las crónicas. Desde la impunidad del que se cree que todo le está permitido, al crimen hay que añadirle dos agravantes: fue en territorio extranjero y en sede consular, sin respeto alguno por las reglas de la diplomacia internacional. Poco importa en las alturas, el presidente Trump ya defiende ante la prensa la dignidad del príncipe heredero Mohamed Ben Salam, mientras Mike Pompeo recorre la zona para pactar una versión de los hechos que su jefe pueda validar. Nadie se la creerá, pero ya se sabe que para estas gentes es verdad aquello que ellos han decidido que lo sea. Salam y Trump quedarán solos con su relato, pero saben que, poco a poco, los demás países se dejarán arrastrar hacia el silencio por el poder del petróleo y de las armas. Es la debilidad de Occidente.

¿Qué tendrá la política que todos los intentos de abrirse a la llamada sociedad civil acaban mal? Emmanuel Macron pretendía ser un presidente más allá de los partidos y de la clase política. La osadía ha durado poco más de un año. La fuga del gobierno del ecologista Hulot fue la señal definitiva. Un hombre no formateado por la política de partido huyo por asfixia: no podía soportar vivir constreñido por las normas de la casta y los caprichos del presidente. No volverá a pasar. Emmanuel Macron ha remodelado el gobierno sustituyendo las personalidades disonantes por fieles profesionales de la política de lealtad y silencios asegurados. De la magia de Macron y de En Marche ya no queda casi nada: son como todos. ¿De verdad es imposible hacer política de otra manera?