Hablamos de una vida digna

Hoy podemos hablar, por ejemplo, de eutanasia. Porque si lo hacemos, estaremos hablando de buena vida, que no de buena muerte. Deshagamos el equívoco: no se trata de morir dignamente: se trata de vivir dignamente, porque lo importante, lo que nos debe preocupar es cómo vivimos, el tiempo que lo hagamos, lo mejor posible. Y eso, precisamente eso, es el derecho a la eutanasia, el respeto a nuestra decisión -la nuestra, no la de médicos o curas- de hasta cuándo queremos vivir. Todavía no tenemos control sobre la muerte, pero que no nos quiten la capacidad de decir hasta aquí hemos llegado, adiós amigos, aquí os dejo. Y estos son logros sociales, conviene repetirlo una y otra vez, que solo están a nuestro alcance con gobiernos de izquierdas, porque las derechas, esas que pregonan a grandes gritos la libertad del individuo, se la niegan para el momento más importante de sus vidas. Valientes liberales estos. Hagan ellos lo que quieran con sus extremaunciones y sus ritos, pero déjennos a los demás la libertad de la última y definitiva decisión. También podíamos hablar de esa comisión que han creado los obispos para combatir la pederastia, y de cómo esa misma jerarquía se ha autoprotegido colocando al frente del nuevo organismo al obispo de Astorga, conocido de todos porque ya tapó abusos en su diócesis. ¿Estarán tranquilas las ovejas?

