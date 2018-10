Dios da segundas oportunidades

La Iglesia ha encargado una comisión de vigilancia y denuncia de abusos a menores a un sacerdote que encubrió esos abusos; igual era un requisito. Muchas veces la vida no te da una segunda oportunidad, pero no sabemos nada de la vida eterna. Lo normal en la tierra es que si un hombre encubre un crimen se le investigue y se le condene, pero quizás en el cielo si encubres un crimen lo que hacen es ponerte a investigar esos crímenes para ver si eres capaz de encubrirlos mejor. Quizás lo que esté haciendo la Iglesia es reconocer ese mérito suyo. O a lo mejor no. A lo mejor es una oportunidad para este sacerdote. A lo mejor hay que pensar que la Iglesia lo que ha hecho es crear una comisión para luchar contra los abusos a menores con el objeto de rehabilitar la figura de Juan Antonio Méndez. Para que se redima por sus anteriores faltas. Como robar un banco y que te condenen a vigilarlos. Lo que seguro no está haciendo la Iglesia es pensar en los menores. O piensa mucho en ellos, o no piensa nada. No hay término medio.

Seguir leyendo