"Me han subido de golpe el alquiler de mi piso en Madrid un 41%"

"Me he tenido que cambiar de casa hace un mes. En septiembre mi casera me dijo que me subía el alquiler un 41%. Pagaba 600 euros y quiso que empezase a pagar 850", describe Jorge. Él vivía solo en el centro de Madrid, cerca de su trabajo, y se ha tenido que mudar a otra zona compartiendo piso, "obviamente no podía permitirme esa subida", nos cuenta. "Todo esto demuestra que no hemos aprendido la lección de lo que pasó hace diez años con la burbuja inmobiliaria. Las inmobiliarias no han aprendido nada, buscando piso me pedían 3 meses de fianza, demostrar que llevaba trabajando más de dos años, demostrar que no era autónomo. Algo que se está extendiendo a los propios propietarios, que te piden requisitios similares", describe.

