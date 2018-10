Carlos Boyero trae su punto de vista de tres películas "El primer hombre" con Ryan Gosling, los estrenos de "Petra" de Jaime Rosales y “La buena esposa".

"El primer hombre", con Ryan Gosling como Neal Armstrong, el primer hombre que pisó la Luna. “Te cuenta una de las aventuras mas grandes. Comparable con la aventura de Colón.” Es lúgubre con la personalidad deArmstrong, taciturno, atormentado, y con mucho miedo de lanzarse a la luna”

"Petra" del director Jaime Rosales, se estrena este viernes. “Hay películas de Rosales que me resultan absolutamente indigestas”. “Rosales tiene su universo. “Petra”, a mí me interesa, es una película tortuosa. Y de ella me atrae el villano"

Otro estreno es "La buena esposa" un drama protagonizado por Glenn Close y Jonathan Pryce. “No es una gran película, pero se puede ver, el argumento es bastante perverso.” “La auténtica protagonista es ella, que siempre está en la obscuridad. Ella tiene más interés que el”.