El día que las mujeres canadienses se convirtieron en personas

Mirando atrás en el tiempo, una de las cosas que más nos cuestan es entender como cuestiones que ahora nos parecen autoevidentes no lo fueron durante siglos o incluso milenios. Uno de los ejemplos más claros es la insistencia que hemos tenido en considerar a otros colectivos como “menos personas” que nosotros. Lo hemos hecho con gente de otras razas, con los que hablan otro idioma o con los que tienen menos dinero. Pero, sobre todo, lo hemos hecho con esa mitad del planeta que no tiene pene.

Esto último sigue siendo un “work in progress” en muchas partes del planeta, y es un cambio que ha costado mucho introducir. El aniversario que recordamos hoy nos recuerda una de las etapas de superación de esta vergüenza. Porque el 18 de octubre de 1929 las mujeres canadienses celebraron por fin haber adquirido el estatus de “personas”.

Emily Murphy no sólo fue una incansable luchadora por los derechos de las mujeres: en 1916 consiguió ser la primera mujer juez no ya de Canadá, sino de todo el Imperio británico. Pero esa victoria fue rápidamente contestada después de su primer caso. Emily había declarado culpable a su primer enjuiciado, y este había apelado a la sentencia diciendo que la juez, como mujer, no era legalmente una persona.

De hecho, la ley era incluso algo peor, porque a las mujeres las declaraba susceptibles de recibir penas y castigos pero sin tener como contrapartida ni derechos ni privilegios.

Junto con otras cuatro mujeres, Emily luchó para cambiar su condición legal, y el 18 de octubre de 1929 finalmente lo consiguieron. Desde entonces fueron conocidas como “Las Cinco Famosas”. Por desgracia, sigue habiendo mucho trabajo por hacer en materia de igualdad de sexos. Pero, por suerte, hay mujeres como Emily Murphy, dispuestas a cambiar el mundo.

