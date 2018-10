Elvira Sastre: 'La poesía me ayudó a superar la muerte de Tango'

Bajo el seudónimo de Andrea Sanz, Elvira Sastre comienza la entrevista reflexionando sobre el mar: "Me da una sensación de libertad absoluta. En el campo ves el final de las tierras, pero en el mar no. Me da miedo, pero a la vez me relaja"

¿Eras la única de tu clase que leía poesía?

Ahora las cosas han cambiado, pero en la etapa del instituto era de las pocas personas a las que le llamaba la atención. En clase de lengua descubrí a Luis Cernuda y Gustavo Adolfo Bécquer, poetas a los que entendía sin que un profesor me los tuviese que explicar. Entendía sus poesías y me gustaba leerlas porque tenía esa necesidad de sentirme comprendida.

¿Qué son las palabras?

Es emoción, introspección y una vía de escape. Es cierto que a veces las tengo miedo y pospongo ideas para que no me hagan daño.

¿Y las redes sociales?

Creo que ahora mismo, como estoy tan dentro, no soy consciente de lo que me aporta. Consigues que tus proyectos lleguen a mucha gente sin necesidad de un tercero, una ventaja muy grande para la difusión de la poesía. Antes te quedabas abandonada en una estantería y ahora parece que las redes sociales le han devuelto una justicia a la palabra y a los libros.

Hemos visto que estás enseñando a tu perro a montar en monopatín…

Se llama Viento, es un perro adoptado y le estoy enseñando a perder el miedo porque se lanza a ellos. Yo tenía otro perro, Tango, que falleció y fue mi primera experiencia con la muerte. Me costó mucho asumirlo y la poesía me ayudó mucho a superarlo. Poco después adopté a Tango porque sentía que necesitaba alguien de quien cuidar y que me hiciera cuidar de mí.