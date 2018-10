"Cuando me operé la primera vez recuperé, primero la salud y después, la felicidad"

No existen estadísticas oficiales sobre el número de intervenciones de este tipo que se realizan anualmente en nuestro país. En España la obesidad alcanza el 18% y el sobrepeso alrededor del 40% de la población. Y lo que preocupa es la tendencia. El 80% de los obesos no reconoce que lo son y así es más difícil concienciar de que la obesidad no es un problema estético.

La alimentación, el ejercicio y los hábitos saludables son fundamentales cuando hablamos de obesidad. "El perder peso hace que te puedas mover. El peso te provoca dolor, hace que no quieras ni moverte. Al perderlo volví a tener ganas de hacer cosas". Ascensión es una de las pacientes que son tratadas en la unidad integral del paciente obeso del hospital de Getafe. "Perdí mucho peso, pero después de seis años, tras oprarme de un tumor y dejar de fumar lo recuperé todo".

"Cuánto mejor trabajo se hace antes de la cirugía más trabaja se lleva hecho para después. La fase previa se busca que los pacientes tengan normas de alimentación saludables y seis semanas antes de la cirujía se intenta una dieta más estricta para lograr una pérdida mayor de peso antes de la operación", explica Juan Antonio Rosa, coordinador de la unidad de obesidad en el hospital de Getafe.

Los pacientes no tienen un perfil concreto, pero no todos son aptos para la cirugía. En torno a un 5 por ciento de los mismos "no son capaces de cumplir las condiciones que se exigen".

Asecensión asegura que la pérdida de peso le ha traído felicidad porque "he recuperado la salud y me veo mucho mejor".