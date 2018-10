¿Qué idea de Andalucía tiene el PP?

Curiosa manera, la del PP, de empezar la campaña electoral para los comicios andaluces, volviendo a llamar a los niños de esa comunidad casi que analfabetos. No es la primera vez que desde el PP se escucha este argumento, la ideóloga fue Ana Mato y la alumna avanzada la exministra y ahora diputada Isabel García Tejerina. Esta mañana ha dicho que un niño andaluz de diez años sabe lo mismo que uno de ocho en Castilla-León y se ha quedado tan ancha. Tanto que, después, en el Congreso, ha tenido la posibilidad de rectificar y no lo ha hecho porque, además, allí ha escuchado las palmas, con permiso de Rufián, del secretario general de su partido, Teodoro García Egea, que ha dicho que en Andalucía el Gobierno se gasta más dinero en prostitución que en educación.

En el PP están que se salen. Ayer Dolors Montserrat y hoy Tejerina y el resto. Aunque lo de hoy puede tener efectos devastadores en la campaña que el candidato andaluz Juanma Moreno Bonilla tiene por delante, no es de extrañar que haya lanzado de inmediato un tuit diciendo que no está de acuerdo con Tejerina.

Planteaban los del PP hace unos días, en otro alarde de locuacidad irrefrenable, que era una anomalía que el PSOE llevara gobernando en esa comunidad casi 40 años, aquello ya fue la primera bomba en la línea de flotación de Moreno Bonilla. Pero ¿cómo no van a estar gobernando durante tantos años? Y más que van a estar mientras la derecha española, en este caso el PP, tenga esta idea de Andalucía, esta idea supremacista de lo que es esa comunidad.

No vale la pena perder el tiempo contándole a Tejerina en las muchas cosas que Andalucía es una comunidad puntera, porque no creo que ni le interese y, además, seguro que lo sabe, tan tonta no es. No le interesa nada que pueda romper esa imagen distorsionada de los andaluces que algunos miembros del PP, sintiéndose seres superiores, sacan a pasear de vez en cuando, el día que bajan las defensas y dicen lo que realmente piensan.