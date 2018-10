Susana Díaz: "Se ha convertido en un deporte nacional para el PP insultar a Andalucía cuando llega un proceso electoral"

La presidenta andaluza asegura que el Partido Popular insulta a Andalucía siempre en campaña electoral. "Se ha convertido en deporte nacional, tienen un retrato de la comunidad que no es la real", apunta Susana Díaz en una entrevista en 'Hora 25'. La líder socialista acusa a los populares de actuar "con ignorancia, mala fe y clasismo" tras las declaraciones de Isabel García Tejerina y Teodoro García Egea.

"Aquí los niños no pagan los libros, bonificados a becas de comedor... unos 5.000 euros pueden ahorrarse las familias." Esa parte del gasto social compensa unas rentas más bajas, defiende la presidenta andaluza ante las diferencias socioeconómicas. "Estamos en un nivel de infamia, no hay nada peor que cuando no confían en ellos, se desacrediten con esas declaraciones, queda claro su nivel de desesperación y aún estamos en precampaña".

Susana Diaz cree que los presupuestos presentados por Pedro Sánchez son buenos y contribuyen al crecimiento, destaca especialmente el avance en dependencia. "Lo que no me ha gustado ha sido la sobreactuación de Pablo Iglesias para intentar hacer ver lo que no es", ha dicho la presidenta, en relación a la próxima visita del secretario general de Podemos a Oriol Junqueras en la cárcel para avanzar en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado.

Los datos que desmienten a Tejerina

"En Andalucía te dicen que lo que sabe un niño de diez años es lo que sabe un niño de ocho en Castilla y León". La afirmación de la exministra está llena de imprecisiones y es bastante injusta. Para empezar Tejerina usa los datos de Pisa, que es una prueba que hacen niños de 15 años, ni de 10 ni de 8, que es lo que ella dicho. Primera imprecisión.

Los datos de PISA reflejan – y eso es cierto- una diferencia de resultados importante entre los alumnos de Castilla y León y los de Andalucía: esa brecha es de 46 puntos en ciencias, 43 en lectura y 40 en matemáticas. La OCDE considera que 30 puntos equivalen a un curso académico, así que, los alumnos de Castilla y Léon tiene unos resultados que equivalen a un curso y medio más frente a los de Andalucía. Tejerina ha hablado de dos años, segunda imprecisión.

Lo que no dice además Tejerina -y esta es la parte de su declaración que es injusta- es que esa diferencia entre los resultados de Castilla y Léon y Andalucía se explica sobre todo por el nivel socioeconómico y por la formación de la población adulta, la de los padres de los alumnos, que en Andalucía es más baja.

Si se corrigen esas diferencias los alumnos andaluces subirían 24 puntos en ciencias por ejemplo y se situarían en la media de la OCDE. No alcanzarían a Castilla y León pero sí adelantarían a comunidades como el País Vasco.