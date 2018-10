"Si yo fuese un narco, la bitcoin me gustaría. Si fuera un notario, no"

Siempre es un placer charlar con Leopoldo Abadía, sobre todo cuando empieza la entrevista declarando: "Me estoy divirtiendo como nunca en mi vida". Después de convertirse en una de las personas más conocidas y queridas de este país gracias a su explicación de la crisis de las hipotecas subprime en La Crisis Ninja, el gran bestseller de 2008, vuelve con El Bitcoin y otros misterios del mundo actual, donde se atreve con una explicación de lo que es y para qué sirve la criptomoneda.

Su recomendación al respecto es la siguiente: "cómprale 200 euros en bitcoin a tus nietos, y que no los toquen, y una vez a la semana, que miren la cotización a ver que pasa". Desde aquí nos atrevemos a recomendarle a don Leopoldo Abadía que no siga sui propio consejo, porque si le regala 200 euros a cada uno de sus 48 nietos le va a salir por un pico. Y si algo tiene Leopoldo Abadía, es sentido común y poco amor por las inversiones alocadas. Al fin y al cabo, la gran regla de oro de la economía es "no se puede estirar el brazo más que la manga". En lo único que no ahorra Leopoldo es en retranca: "si alguien lee mi libro y no entiende esto del bitcoin, dirá, pobre viejo, con lo suyo ya tiene bastante".