¿Cómo hemos llegado tan tarde?

Hace unos días hablamos de la lejía que un presunto estafador llamado Josep Pàmies vende y publicita como “suplemento mineral milagroso” para la curación del cáncer o del autismo. Hoy, la ministra de Sanidad, Maria Luisa Carcedo, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía para que investigue "el riesgo que para la vida o la salud de las personas supone la venta o publicidad en España de este producto".

Hace sólo 9 días, el Comité para la Promoción y Apoyo de la Mujer Autista entregó en el Ministerio 136.000 firmas para denunciar este producto. De ellos hablamos en La ventana. Así que podríamos decir que se ha actuado pronto. La cuestión es que esa asociación ponía sobre la mesa una situación que era un secreto a voces y no sólo en los círculos de los potenciales clientes. La revista Interviú, por ejemplo, lo había denunciado con pelos y señales en marzo de 2017. Si la Fiscalía encuentra indicios de delito, la exministra de Sanidad, Dolors Montserrat, tan activa hoy como portavoz del PP, debería explicar por qué no movió un dedo o no se enteró de un asunto tan grave que era de su competencia. Porque las prostitutas no sé, pero hay otros muchos ciudadanos desconcertados.