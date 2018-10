La visión de Quentin Gas: "El futuro del ser humano pasa por huir de este planeta"

Quentin Gas & Los Zíngaros son ese tipo de grupos que rozan la extravagancia con toda su originalidad. Su líder, Quentin Gas -que incluso nos confiesa en Sofá Sonoro que alguna vez se ha sentido "un poco oveja negra"-, fusiona el flamenco con zarpazos de pop, rock y psicodelia para alcanzar la locura del que es su nuevo disco 'Sinfoníauniversal Cap. 02' respaldado por el sello Everlasting. Una visión futurista, y casi apocalíptica, que adopta la fórmula de una trilogía de ciencia ficción.

Un disco espacial con un sinfín de guiños. Su anterior elepé, 'Caravana', mostraba el trayecto que hicieron los gitanos de Oriente a Occidente, ahora Quentin nos desgrana un nuevo camino con un destino mucho más remoto, quizás, en una galaxia muy lejana.

El flamenco viene de familia -su madre es la 'bailaora' Concha Vargas- pero ¿de dónde nace ese interés por la vertiente pop?

Mi madre, al viajar mucho, me tenía que dejar con una amiga suya y recuerdo estar en el cuarto de sus hijos, que tendrían 13 o 14 años cuando yo tendría 6 o 7, y ponían música rock como Europe, Aerosmith, Bon Jovi... Ese tipo de música me resultaba más interesante que el flamenco ya que es un estilo de música muy serio que a lo mejor un niño lo puede encontrar un poco aburrido. Como yo era hiperactivo, necesitaba más cosas … el rock. Esa es la respuesta que te puedo dar, pero en realidad no lo sé, también te puedo decir que en esos años me sabía de memoria las típicas canciones de telenovela. Siempre me he sentido un poco oveja negra.

En la biografía explicáis que Quentin Gas & Los Zíngaros es como si "Camarón hubiese grabado un disco con Tame Impala". ¿Sigue esa mezcla patente?

En este disco me he atrevido incluso a poner voz más aflamencada. En el 'Caravana' escuchas la voz y es bastante pop pero en este disco es distinto. Esa definición en 'Sinfoníauniversal Cap. 02' es incluso más.

Una pizca de vuestra fusión nace de Andalucía.

En el sur hay bastante fusión, nosotros no hemos descubierto nada. De hecho, esto se viene haciendo desde los 60 con Triana, Smash o Alameda cuando hubo un 'boom'. Incluso Las Grecas, que era un poco más pop. En todas las décadas siempre ha habido grupos que han surgido mezclando el flamenco con distintos estilos. Intento darle mi enfoque personal.

Como exponente del flamenco, ¿cuál es tu opinión sobre la polémica que surgió con Rosalía y la apropiación cultural?

Me parece un cuento chino lo de la apropiación cultural. No le veo el sentido porque creo que el arte, un estilo o un género no le pertenece a nadie. No creo que el flamenco le pertenezca a los gitanos. Más que nada porque el gitano no ha inventado el flamenco y más que nada porque el flamenco no es una invención, el flamenco no es más que una unión de muchos estilos a lo largo de los siglos. Lo que pasa es que los puristas intentan encasillar el flamenco. Por ejemplo, Antonio Mairena, que es el mayor exponente del flamenco moderno, sentó cátedra y escribió sobre los palos del flamenco, pero claro, él hablaba en los años cincuenta. Imagínate... ¿qué pensarían de Antonio Mairena un gitano que naciera en el 1900? Es como si Kraftwerk viniese aquí y le dijese a alguien que hace música electrónica: "oye tú no puedes hacer eso que lo hemos inventado nosotros en Alemania". Que tú lo has hecho importante y a lo mejor lo sabes hacer mejor que nadie, a lo mejor sí, de hecho, me voy hasta mojar, me gusta mucho más un gitano cantando flamenco que uno que no es, pero ese es mi gusto. Eso de que te pertenece o eso de que tú que eres catalana y no eres gitana no puedes hacerlo... ¿Cómo que no? Todo el mundo puede hacer cualquier cosa.

Quentin Gas & Los Zíngaros presenta 'Sinfoníauniversal Cap. 02' / Everlasting

'Caravana' cuenta un viaje. ¿Cuál es el nuevo trayecto que se recorre en 'Sinfoníauniversal Cap. 02'?

Este disco es una historia conceptual de ciencia ficción que cuenta el futuro más cercano de la especie humana. Nuestra característica es que por muy difícil que esté la cosa siempre vamos a sobrevivir. Es una especie que está maldita, pero aunque lo esté, va a sobrevivir. Es como cuando fueron a descubrir el nuevo mundo, todo se les quedaba pequeño y tuvieron que expandirse. En este momento, el ser humano moderno está totalmente expandido en el planeta que ahora se está quedando pequeño, y de ahí que surjan los problemas que estamos teniendo, e irá a más. Por eso, 'Sinfoníauniversal Cap. 02' es una historia de ciencia ficción porque no está pasando ahora pero creo que va a pasar y es un poco lo que cuento. El futuro del ser humano no es mas que huir de este planeta, ¿cuándo? No lo sé.

¿Crees que el ser humano llegará a vivir en Marte?

Y volverá a pasar. Estamos hablando de distancias muy grandes. La cabeza te explota... ¿cómo que a Marte si todavía no hemos ido? En siglos y siglos, volverá a pasar otra vez. Creo mucho en el dicho, que aunque es muy tonto, dice que el ser humano tropieza dos veces en la misma piedra. Es un futuro muy de ciencia ficción, suena a película pero si te pones a pensar en cálculos de años, yo pienso que sí y por eso lo cuento en este disco.

Pero si este es el inicio de una trilogía... ¿por qué se empieza por el segundo capitulo?

Hay dos razones. Una es porque este disco está lleno de homenajes y de guiños. Uno de ellos es a 'Star Wars', una saga que me apasiona. Quería homenajear eso de por qué George Lucas empezó por el cuarto capitulo. Y otra razón es porque me parecía más interesante contar la historia en sí, el hecho de que ya la especie humana ha abandonado La Tierra para habitar otros planetas. El próximo disco contará el porqué. Como hemos destruido el planeta. Me parecía más interesante contar la mitad. He empezado la 'Élite' y me gustan mucho ese tipo de series que empezando contándote que ha pasado algo. Está muy bien pensado porque ya te mantiene en vilo.

Pero, no solo hay homenajes a 'La guerra de las galaxias'. ¿Eres muy cinéfilo, no?

Sí. Por ejemplo la portada viene de mi director favorito, Stanley Kubrick y una de mis películas de cabecera, '2001: Odisea en el espacio'. No sabía como iba a estar en el disco pero tenía que estar en alguna parte. No tenía portada y no quería ni estrellas ni planetas en ella, era mi obsesión y al final surgió un fotograma de la película. También aparece el concepto de 'Matrix' con la idea de que el ser humano siempre va a tener que irse de donde habita. El agente Smith cuando quiere sacar información a Morfeo le dice que por fin se ha dado cuenta de que el ser humano es un virus. Un virus se comporta de una manera que habita algo, lo destruye y se va a otro sitio. Cambia de hábitat.

Portada de 'Sinfoníauniversal Cap. 02' / Everlasting

¿El ser humano es un virus?

No creo que el ser humano sea un virus, es bastante peyorativo. Por ejemplo, cuando un director cuenta algo en una película, ese director no cree todo lo que está contando, siempre hay una parte que lo exagera para contar la historia. En este sentido, creo que el ser humano se comporta mucho como si fuera un virus pero no creo que lo seamos.

'The OA' (Netflix) es un guiño más musical.

Me sirvió mucho porque este segundo capitulo tiene una característica que es que he mezclado mis composiciones musicales con los sonidos que recogió la NASA a través de ondas electromagnéticas. Tenía que darle a este disco un poco de diferencia porque hay una moda ahora con el universo y pensé en eso para darle la diferencia. Cada canción del tema tiene ese sonido de cada diferente astro.

Y cada título de canción también recoge el nombre de esos astros pero, ¿qué te obligó a cambiarlos de idioma?

Los títulos vienen en hindi. De repente vi que mucha gente había puesto títulos de planetas. La puntilla fue que Pablo Alborán sacó un tema que se llama 'Saturno'. Lo siento pero no, una canción mía no se puede llamar así. Tenía que hacerlo de alguna manera porque sino se perdía el sentido y como se supone que los gitanos venimos de la India, a colación de eso lo pongo en hindi. Yo no sé si lo logro o lo lograré pero intento la originalidad.

"ÍO" es una de las canciones más características de 'Sinfoníauniversal Cap. 02' pero también cuenta con un tema antagonista.

"Shukra" tiene una peculiaridad y es que empiezo con voz más aflamencada, totalmente contraria a "ÍO" donde empiezo con voz más pop y luego le meto el flamenco. Quiero destacar "Mangal" que es una nana electrónica donde no hay base de batería, es un sintetizador y mi voz, solamente. De mis favoritos es uno que yo no canto, que lo hace Miguelito García, cantante de Derby Motoreta's Burrito Kachimba que acaba de fichar el sello El Segell.

Además de los sonidos espaciales que son marca característica del nuevo sonido de Quentin Gas, sobresale el sintetizador. Se aparcar la guitarra como sonido aunque sigue estando pero está sintetizada a través de un pedal. ¿Para qué te ha servido este disco?

De puente hacia un disco que tengo ya en la cabeza y que va a ser el capitulo uno. Me ha servido para darme cuenta de muchas cosas, hacia donde realmente quiero llegar con este proyecto.

'Sinfoníauniversal Cap. 02' empezará a girar en Sofía (Bulgaria) el 24 de octubre y que seguirá en la Sala El Sol de Madrid el viernes 26. Ibiza, Algeciras, Sevilla, Valencia y Almería se suman a esta trilogía que va a dar que hablar.