Cómo perder un país por no querer bajar los impuestos

Hay gente que insiste en no llevar cartera y se pasa la vida perdiendo billetes, tarjetas y documentos. Lo sé muy bien porque yo soy uno de ellos. Pero me consuelo pensando que otros que perdieron mucho más de lo que yo pueda llegar a perder. Más que nada, porque tenían mucho más de inicio.

Hoy recordamos a alguien que perdió lo que acabaría siendo uno de los territorios más ricos de la historia de la humanidad. Porque tal día como hoy, el 19 de octubre de 1781, tuvo lugar el final de la Guerra de Independencia de EEUU, y con ella, el definitivo adiós de estos territorios al control de Inglaterra y a su condición de súbditos del rey Jorge III. Que, si bien ha pasado a la historia como el “rey Jorge el loco”, no por eso dejó de lamentar haber perdido esa provechosa colonia.

Y todo por no haber sido capaz de ceder en unas demandas que, la verdad, eran bastante moderadas. Los colonos americanos básicamente querían no les pusieran impuestos sobre productos como los sellos y el té, algo que cualquier inglés podía entender bien, y que les dejaran tener un mayor protagonismo político. Pero nada, los ingleses no cedieron y lo acabaron perdiendo todo.

¿Y qué moraleja os voy a dar de este episodio histórico? Pues siendo medio catalán y medio inglés, la verdad es que no me atrevo a daros ninguna, aún estoy intentando digerirlo.

