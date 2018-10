Si quieres, puedes

El deporte les ha servido para conocer gente, viajar y adquirir valores. Dionibel y Fernando son discapacitados intelectuales y comenzaron su carrera deportiva en la Fundación A LA PAR (Madrid), que recientemente ha sido galardonada con el Premio Nacional del Deporte. Trabajan a media jornada en la fundación en labores de mantenimiento y entrenan a diario en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, donde coinciden con las principales figuras del deporte español. "Nos ha aportado disciplina, responsabilidad y valores". "Hemos conocido gente, otros lugares y nos ha enseñado a relacionarnos con personas de todo tipo", nos cuentan Fernando y Dionibel.

Su discapacidad intelectual no ha sido impedimento para brillar en el atletismo eso sí, el camino no ha sido fácil. "Hemos tenido que abrir barreras porque hasta 2016 los discapacitados intelectuales no podían participar en unos Juegos Paralímpicos. Aún queda mucho camino por recorrer". Dionibel se recupera de un operación de tobillo, tras una lesión, y espera competir en el Campeonato del Mundo del Comité Paralímpico Internacional que se va a celebrar a finales de 2019, donde aspira a clasificarse para los Juegos de Tokio. Como Fernando, quieren compartir juntos el sueño y la experiencia de ir a unos Juegos Paralímpicos. "Para mí estar en Río fue algo increíble", afirma Dionibel. "Lo que quiero es estar allí con mis amigos y vivir la experiencia con ellos", dice Fernando.

Marcos, su entrenador en la fundación, les conoce desde niños. "El deporte les ha brindado la oportunidad de tener las mismas posibilidades que el resto. Hasta 2016, en los Juegos de Río, las personas con discapacidad intelectual no han podido competir. Ahora, y aunque falta mucho camino por recorrer, tienen igualdad de oportunidades".

"Si quieren pueden". Almudena es la presidenta de la fundación. El mensaje que lanza es claro: "Es un grupo que ha sido relegado y que tiene mucho que aportar. Son un ejemplo para muchos y el deporte es el canal perfecto para participar y estar con el resto para demostrar todo lo que pueden ofrecer a la sociedad".

Su próximo objetivo los juegos paralímpicos de Tokio 2020, en los que Fernando y Dionebel esperan superarse para seguir disfrutando del atletismo.