El surrealista origen de la famosa cascada de letras verdes de Matrix

El año que viene, Matrix cumplirá 20 años. Una película, la primera de una trilogía, que a día de hoy es considerada como una de las referentes en el campo de la ciencia ficción. A pesar de que ya han pasado cerca de dos décadas desde su estreno, los aficionados de este género no olvidan algunas de sus míticas escenas. Desde el protagonista Neo esquivando las balas con una agilidad inhumana hasta el momento en el que tuvo que escoger entre la pastilla roja y la pastilla azul.

Entre estas secuencias destacaba una lluvia de símbolos japoneses de inspiración japonesa que caían desde lo más alto de la pantalla como si de una cascada se tratara. Un código de letras, bañado en un característico color verde fosforito, mediante la que las hermanas Wachowski daban comienzo a su famosa trilogía.

El origen de la lluvia de símbolos japoneses

Tras el éxito de esta saga, muchas fueron las personas que utilizaron aquella lluvia de símbolos japoneses para sus propios proyectos. Sin embargo, lo que muchos no sabían es que aquellas líneas de código encerraban un mensaje oculto que no sería desvelado hasta casi dos décadas después. En declaraciones a CNET, el creador de este efecto visual, Simon Whiteley, revelaba en qué se basó para desarrollar esta escena mítica de la historia del cine.

Mientras que muchos pensaron que se trataba de letras escritas de forma aleatoria, Whiteley confesaba que tomó prestada la idea de los libros de receta de sushi de su mujer, que es japonesa. Para desarrollar una de las imágenes más icónicas del siglo XXI, Whiteley escaneó los libros de recetas y mezcló las letras que aparecían en ellas hasta crear esa lluvia de símbolos tan representativa.

"Sin ese código, no hay Matrix"

"Me gusta decirle a todo el mundo que el código de Matrix está hecho de recetas de sushi japonesas. Sin ese código, no hay Matrix", explicaba. A raíz de aquella trilogía, el por aquel entonces desconocido diseñador trabajaría en otras películas de renombre como Moulin Rouge y la saga de Harry Potter. Sin embargo, siempre será conocido como el creador de la famosa lluvia de letras de la saga Matrix.

La saga, que fue posible gracias a un presupuesto de 300 millones de dólares, obtendría unos ingresos superiores a los 1.777 millones entre 1999 y 2003. Por lo tanto, esta trilogía es considerada como una de las más rentables de las últimas décadas en la categoría de ciencia ficción. A pesar de ello, las hermanas Wachowski no han valorado la opción de lanzar nuevas películas bajo el sello de Matrix. No obstante, en una época en la que las distintas distribuidoras aprovechan para relanzar grandes éxitos de épocas anteriores, no sería descabellado pensar que, tarde o temprano, Matrix podría estar de vuelta en la gran pantalla