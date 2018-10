Para Michael J. Sandel la filosofía no es solo una asignatura que reside en el cielo o en el inframundo. La filosofía pertenece a las ciudades y sus ciudadanos. "Lo que me atrajo de la filosofía no fue su abstracción, sino su carácter ineludible y la luz que arroja sobre nuestra vida cotidiana. Entendida de esta manera, la filosofía pertenece no solo al aula, sino a la plaza pública, donde los ciudadanos deliberan sobre el bien común. Dondequiera que viajo siento un gran interés por el debate público sobre cuestiones importantes, preguntas sobre la justicia, la igualdad y la desigualdad, sobre la historia y la memoria, sobre lo que significa ser ciudadano", decía al recoger el premio Princesa de Asturias en el teatro Campoamor.

La gran batalla del intelectual estrella de Harvard ha sido romper esa barrera entre teoría y práctica gracias a Internet. Audiencias millonarias siguen sus clases o sus programas especiales en la BBC o la televisión japonesa. "Es sorprendente porque no responde a esos parámetros de intelectual carismático, como Jean Paul Sartre en la calle o un viejo sabio, es un profesor con su traje, que parece que le queda dos tallas más grandes, con mucha seguridad en sí mismo, es bastante peculiar. Pero sí responde a una necesidad de nuestro tiempo, la necesidad de parar un poco y volver a las preguntas que son fundamentales", describe Gonzalo Velasco, doctor europeo en Filosofía.

Encuadrado en la corriente comunitarista –en oposición al individualismo liberal-, dos convicciones rigen el quehacer de Sandel. Su afán pedagógico pasa por abordar los límites morales de los mercados y recuperar el arte perdido del debate. En un santurio de Atenas, cuna de la filosofía y la democracia, reúne a veinte jóvenes para entablar un diálogo socrático. Hablar, escuchar y poner a prueba sus ideas. Reflexionar, reafirmar y desmontar algunos argumentos. Es 'El Gran Debate'. En esta serie documental estrenada en la plataforma Filmin conduce con maestría a esos jóvenes por cinco grandes problemas de nuestro tiempo: inmigración, robotización, discriminación, desigualdad y privacidad. El sistema es simple: un ejemplo terrenal, manos alzadas y cruce de razonamientos.

¿Tienen los países ricos la obligación moral de acoger a refugiados? ¿Y a inmigrantes económicos? ¿Deben los países ricos restringir la salida de talentos? ¿Harán las máquinas nuestro trabajo tan bien como nosotros? ¿Es correcto que una empresa solo contratar a chicos y chicas atractivos? ¿Y solo a mujeres blancas?¿Puede ser justa alguna discriminación? ¿Merece Cristiano Ronaldo cobrar 2.000 veces más que un profesor? ¿Quién otorga ese reconocimiento? ¿Debería la policía poder acceder a bases de datos con nuestro ADN en un hospital para resolver un crimen? ¿Confiarías a un algoritmo encontrar a tu pareja perfecta?

En tiempos de ruido, y debates de blanco y negro en 140 caracteres, Sandel transita por los grises con preguntas que merecen una reflexión más profunda. Nadie pierde, nadie gana, solo se contrastan ideas y se abren puntos de vista. No hay teorías irrefutables. Y eso define su figura. "Un profesor de Filosofía política no es automáticamente un filósofo. Se necesita un plus de sabiduría o construir un sistema propio. En el caso de Sandel es de verdad un profesor, se ha dedicado a escribir obras y libros que divulgan o mundanizan algunas concepciones más complejas o especulativas, pero no tiene un sistema filosófico complejo o ha acuñado una teoría original. Tampoco se le asocia un concepto determinado, como, por ejemplo, a Zygmunt Bauman la modernidad líquida, a Michel Foucault, las relaciones de poder y a Jean-Paul Sartre, el existencialismo", explica Velasco, también profesor de Humanidades y Pensamiento Crítico en la Universidad Camilo José Cela.

Esa visión deliberativa de la democracia, esa capacidad de trasladar principios abstractos a asuntos cotidianos para un público global, miden su alcance. "Sandel enseña una actitud hacia las preguntas, hacia la vida en sociedad, hacia la vida pública. Y con ese método socrático lo transmite a los estudiantes. Sus clases y este documental son una demostración. Me sorprende y me alegra porque es algo bastante específico, no representa la figura canónica de filósofo, asociado al ególatra, al gran genio, al excéntrico. A Sandel se le entiende perfectamente y lleva a los alumnos a reflexiones que han hecho grandes filósofos. En mi opinión, no estaría mal darle algo más de contenido y teoría, dar un paso más y que añadiese algo de complejidad", concluye.

Esa virtud para poner a prueba tu posición y cuestionar ciertos principios lo acerca a todo tipo de espectadores. Según Jaume Ripoll, director editorial de Film, la producción ha captado la atención de un público mayor de 60 años pero también de jóvenes de 15 a 20 años. "Muchos padres nos mandan emails de agradecimiento porque la serie les ha servido para poner muchos problemas sobre la mesa". ‘El Gran debate’ es el título más visto en la plataforma en la última semana y en unos meses estrenarán la segunda entrega. Más allá de denunciar que el dinero no puede comprarlo todo y disertar sobre qué es lo correcto en situaciones extremas, el mérito de Michael Sandel en enaltecer el sentido de comunidad en sociedades contemporáneas entregadas al individualismo y la distracción. "Nuestras convicciones siempre surgen del diálogo con los demás", recuerda en muchas de sus charlas.