El último rebelde se pone elegante

No hay dos artistas más diferentes entre sí que Frank Sinatra y Willie Nelson. Y, sin embargo, ambos representan en cierta medida el mismo espíritu rebelde. Ambos se han movido fuera de la ley y ambos han creado sus propias normas y han jugado con sus propias reglas. El envoltorio, por otro lado, era bien diferente. La elegancia, la puesta en escena y los personajes que crearon se encuentran en las antípodas de la música.

Este año Nelson se ha calzado, como Bob Dylan, el traje de gala de Sinatra y ha grabado un álbum con las canciones de la voz más célebre de América. El viejo hippie fumeta, en plena vejez creativa, ha pasado por el estudio con las canciones de Sinatra en un disco melancólico que une los dos mares más alejados de la tradición musical estadounidense.

Nelson se pone elegante en este ‘My Way’, un álbum en el que el último gran forajido del country revisa el cancionero de su amigo Frank en una demostración de clase que emociona desde los primeros versos de ‘Fly me to the Moon’. Con una instrumentación austera, unos arreglos sencillos y poniendo su voz de anciano en primera línea, Nelson triunfa donde Dylan presentó lagunas.

‘My Way’ no es en sí mismo un disco necesario, los homenajes y tributos a Sinatra han sido constantes desde el centenario de Frank hace un par de años, pero el disco de Nelson tampoco resulta prescindible. El impresionante ritmo que mantiene Nelson en los últimos años le da margen de sobra para este tipo de caprichos. Tras sus recientes y notables entregas, la última editada este mismo año, Nelson puede permitirse estos regalos y su arrugada voz se presenta como un envoltorio elegante para estas canciones que son parte del legado musical de la primera parte del siglo XX.

Acompañado de su fiel Norah Jones en la preciosa ‘What is this thing called love’, Nelson repasa baladas y clásicos como ‘It was a very good year’, ‘Blue Moon’ o la eterna ‘A Foggy day’, uniendo su estilo a unas canciones que han pasado por las gargantas de las grandes voces americanas que mandaban en las ondas cuando Nelson era adolescente.

A sus 85 años, Willie Nelson vive una vejez agitada en la que mantiene un tremendo ritmo de trabajo. Al margen de sus fabulosos discos con temas originales, Nelson entrega también proyectos como este recuerdo a Sinatra, las canciones de los Gershwin, un álbum de duetos con el fallecido Merle Haggard o su más reciente aventura política con ‘Vote them out’, donde invita al pueblo estadounidense a usar la fuerza de sus votos para cambiar el país en los próximos comicios de noviembre. Una vejez tan movida como brillante la de un anciano que cultiva su propia marihuana y que graba dos discos al año.