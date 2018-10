¿Cómo explicamos el sexo a nuestros hijos... si nos pillan?

"Estamos queriéndonos, papá y mamá se están dando un abrazo especial, estamos jugando...". La lista de eufemismos utilizados cuando los niños irrumpen en la habitación en el peor momento es larga, pero seamos realistas: si no nos lo creeríamos nosotros, ellos tampoco. Por eso, un oyente precavido ha decidido poner un pestillo en su habitación y nos ha escrito para saber cuál es la mejor edad para abordar el tema, saber qué grado de detalle es necesario y cómo intervenir en caso de ser pillados in fraganti. Para ello hemos contado con la ayuda del sexólogo José Bustamante que, una vez más, ha apelado al sentido común, a la naturalidad y a la sensatez, ya que considera que "lo mejor es que no nos pillen".

Se termina octubre y con él se acaba también #locktober, una moda entre algunos practicantes de BDSM (las siglas del bondage, la dominación y el sadomasoquismo) que consiste en que la pareja se somete a un periodo de castidad voluntaria. Nos han hablado de ello Toy y Anne, que lo incluyen en sus juegos y nos han contado que para ellos resulta muy placentero porque sienten que el periodo de excitación es más prologando por lo que disfrutan mucho más del sexo. Para ello utilizan jaulas para el pene, unos artilugios de los que hablamos hace unas semanas.

Por último nos han visitado Rocío Molpeceres Olea, que está al frente del blog Parálisis Cerebral en primera persona y Gaspar Pablo Tomás, sexólogo especialista en dicapacidad. Ambos forman parte de la red de Ciudadanía Activa ASPACE que acaba de poner en marcha la campaña No mires a otro lado, cuyo fin es reivindicar la necesidad de intimidad y la vida sexual de las personas con parálisis cerebral.