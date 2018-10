Hay hombres que pueden ser un país. Le pasa al personaje de José Coronado en Tu hijo, el thriller de Miguel Ángel Vivas que ha inaugurado la edición número 63 de la Seminci de Valladolid. Jaime, así se llama el personaje, es un padre protector que cree que tiene los hijos más maravillosos del mundo, capaz de defenderlos como haga falta. "Da la sensación de que parte sobre la idea de la justicia o no justicia, pero luego hay una serie de giros que habla de las relaciones familiares, aquí es la relación padre-hijo, pero devuelve la mirada todo el rato".

Un retrato que mira con dureza a lo masculino. "Quería mostrar todo lo que no me gusta de un hombre. Este es un hombre del siglo XX que no sabe vivir ni adaptarse al siglo XXI, no entiende lo que ocurre porque, por mucho que quiera, viene de una educación que no le deja comprender el mundo en el que vive. Es un hombre equivocado", decía el director. Todas las masculinidades tóxicas están en la cinta, a lo largo de la bajada a los infiernos de este personaje y de otros padres que se cruzan en su camino, en esa la bajada a los infiernos de un reputado cirujano que tiene a su hijo en coma tras una brutal paliza a la salida de una discoteca.

"Nuestra sociedad es una sociedad que defiende a sus hijos y, para ello, calla ciertos delitos, defiende al hombre, a los suyos, aunque eso suponga echar a un lado a la mujer. Es lo que pasa cada día en la justicia, en la política, en la sociedad. En realidad todos hacemos lo del personaje, esconder lo que no nos gusta, no hacemos nada, no damos la cara", sentenciaba Vivas.

Tu hijo refleja la distancia generacional y la distancia de clase. "Hay un estatus social que te hace ser bueno directamente. Hay tres padres, de tres clases sociales diferentes que hace que aunque pensemos que no tenemos prejuicios, los tenemos. El espectador tiene que pensar en cada momento donde se posiciona", decía el director.

Hay hombres capaces de hacerlo todo por sus hijos, pero incapaces de sentir, es uno de los temas por los que transita esta película con muchas conexiones con la España actual. "Ahora lo que importa es el postureo, lo que digan los amigos, las manadas, toda esta barbaridad en la que se mueven. No nos escuchamos y eso es un reflejo de lo que pasa en España. Nadie se escucha y todos queremos tener razón sin ponerte a conocer al de enfrente. Evidentemente, este padre no conocía a sus hijos", explicaba Coronado.

Para el actor, que acaba de interpretar un personaje endemoniado en la serie Gigantes, de Enrique Urbizu, este papel llegó en un momento difícil, tras sufrir un infarto y ha sido todo un reto para él: "Es un hombre absolutamente normal, es lo más difícil de encarnar, es un hombre normal, pero la dificultad era el viaje del personaje hasta bajar a los infiernos y ser un hombre perdido en la oscuridad, que empieza a meterse en un mundo que desconoce".