Todo es Trump

La agenda informativa mundial es egocéntrica. En estos momentos, no hay asunto de relevancia que no pase por la particular visión que del planeta tiene Donald Trump. Después de menospreciar a Europa, arremeter contra Corea del Norte e Irán y declarar la guerra comercial a China, el presidente estadounidense aumenta la tensión con Rusia. Justo ahora que está en campaña electoral y que sigue abierta la investigación del fiscal especial Mueller sobre la connivencia con Moscú en su acceso a la Casa Blanca.

También en América Latina comienza a notarse la agitación del magnate. México hace de gendarme al frenar la “caravana del hambre” de los centroamericanos y cada vez se habla más de intervención en Venezuela. Pero lo peor está por venir: una victoria -el próximo domingo- del ultra Bolsonaro en Brasil servirá para volver a convertir el resto del continente en el patio trasero de Estados Unidos.