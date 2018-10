Canijo de Jerez: "Me planteé dejar la música cuando murió mi amigo Miguel"

El Gatopardo de esta madrugada, bajo el seudónimo de garrapata, nos ha visitado Marcos del Ojo, conocido artísticamente como el Canijo de Jerez:

¿Dónde empezaste a hacer música?

En el escalón, con mi compadre Miguel. Nos conocimos en el instituto y nos decantamos por entretenernos con la guitarra. Estábamos todo el día escribiendo canciones y lo que recuerdo es intercambiarnos discos para imitar a los cantantes que nos gustaban. Nos unió Camarón, Pata Negra, Triana y los Beatles y así surgió el grupo.

¿Quién te pone ese mote de El Canijo?

Fue Miguel también por lo delgado que era. Los delincuentes surge por nuestra admiración a Kiko Veneno.

Cuándo Kiko Veneno os apadrina, ¿qué supuso?

Por un lado mucha alegría porque estar colaborar con tu ídolo y preguntarle cosas es impagable. Por otro lado, tristeza porque Miguel ya había fallecido cuando lo conocimos y me dio pena que no hubiese podido trabajar con él.

¿Qué supone para un veinteañero perder a un amigo íntimo?

Me replanteé muchas cosas. Primero el tema de las drogas, que me hizo poner los pies en el suelo, y después me planteé dejar la música. Me fui de retiro unos meses a una casa que tienen mis padres en la playa y estuve componiendo canciones.