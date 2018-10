El espectáculo del Supremo con la cuestión del pago de los impuestos de las hipotecas está adquiriendo ya tintes estrambóticos. A esta hora de la noche, del lunes 22 de octubre, tres días después de la sentencia que obliga a los bancos a pagar dicho impuesto, nadie sabe nada.

Bueno sí sabemos que el Presidente del Supremo dice que la sentencia es firme, pero mantiene un pleno, para dentro de quince días, dos semanas enteras, para tratar los asuntos pendientes y no resueltos sobre esta materia. Y, claro, uno se pregunta qué asuntos si la sentencia es firme. ¿Asuntos como la retroactividad o asuntos como la jurisprudencia? ¿Puede haber marcha atrás? No les engaño si les digo que llevamos todo el día intentando responder a estas preguntas, porque mientras tanto los bancos han paralizado las hipotecas y no se firma ninguna, y el Supremo está dispuesto a alargar esta incertidumbre dos semanas más.

El magistrado del Supremo, Luis María Díez Picazo, salió el viernes al rescate de los bancos, otra vez gana la banca y, como les ha parecido demasiado grosero, ahora el Supremo intenta camuflarlo, aunque el golpe a la institución en forma de pérdida de confianza ya está asestado. Díez Picazo y su inaudita nota del viernes hablando de la repercusión social y económica de la sentencia, pensando básicamente en los bancos, han hecho más por cargarse la reputación del Supremo que cualquier sentencia controvertida y discutible.

Y en lugar de intentar recomponer la imagen, alarga el ridículo dos semanas más. ¿Para qué necesitan dos semanas? ¿Qué se va a decidir en ese pleno si la sentencia es firme? ¿Cuánto pueden llegar a apretar los bancos en 15 días? ¿Nadie va a asumir la responsabilidad del estropicio? Pues parece que no.