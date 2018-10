Veremos el 5 de noviembre qué deciden los jueces después del brusco frenazo del juez Luis María Díez Picazo al giro jurisprudencial que cargaba a los bancos los impuestos de las hipotecas. De momento una cosa está clara: una caída de un día de los valores de los bancos en la bolsa ha conseguido lo que no han logrado durante un año centenares de miles de ciudadanos pidiendo libertad para los políticos catalanes presos: que el Supremo pusiera en cuestión una resolución propia por “la enorme repercusión social”. Una autolesión a su imagen de independencia que lleva a preguntarse: ¿Quién manda hoy?

Bolsonaro, en vigilias de presidir Brasil, es en este momento la punta de lanza de la extrema derecha mundial y mucha gente bien pensante se empeña en minimizar el riesgo. ¿Para qué? ¿Para que la historia nos atrape una vez más y nos pille sin capacidad de reacción? “No es fascista, la historia en este caso no se repite”, dice un hombre tan sensato como Fernando Henrique Cardoso. No será fascismo pero es barbarie que es peor. Y no habrá llegado al poder por un golpe de Estado si no por mayoría electoral. ¿Recuerdan qué ocurrió en Alemania en los años 30? Combatir a Bolsonaro es pura exigencia democrática.

Presente en todos los escenarios, Pablo Iglesias va afirmando su papel político: “Nosotros ya hemos hecho nuestro trabajo ahora le toca al Gobierno”. Su trabajo ha sido entrevistarse con Junqueras y con Urkullu y hablar por teléfono con Puigdemont. De ellos depende que el PSOE apruebe sus presupuestos. Iglesias llega dónde el Gobierno no osa. Y si no es posible el acuerdo siempre podrá decir que él lo intentó y que fueron los miedos del PSOE los que lo impidieron.

Le Monde publica una conversación con el gran escritor francés Romain Gary, que murió en 1980. Es de 1972. Y Gary dice: “La ausencia de feminidad en nuestra civilización es pavorosa”. “Ellas deberían elaborar los valores femeninos para fecundar nuestra civilización”. Lo vio antes que la mayoría. Y hoy lo sabemos: la revolución feminista es el único proyecto de cambio real que se divisa en el mundo.