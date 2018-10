"Cada lunes les leo canciones a enfermos de alzheimer"

Begoña perdió su empleo en una biblioteca hace ahora un año. Y ahora, cada lunes, sale de casa con un objetivo personal que le satisface. Ella colabora en la asociación 'La sombra del ciprés', una asociación cultural está llevando a cabo el programa 'Te leo', basado en leer en casas particulares o centros. Ella, en concreto, lee en el centro de atención a enfermos de alzheimer de la Cruz Roja de Ávila. "Al principio no sabía qué leerles. No puedes leerles un libro porque de una semana a otra se les olvida. Así que pensé que lo mejor era leerles canciones. Yo se las recito, muchas las recuerdan y cantan", describe. Begoña sale del centro con una sensación agridulce, "ves cosas muy dolorosas pero por otro lado me aporta una satisfacción grande, y además salgo de casa cada lunes por la mañana que me viene muy bien".

