"El notario debería advertir de la posible nulidad de las cláusulas de las hipotecas"

La decisión del presidente de la sala de la contencioso del Supremo, Luis Díez Picaso, de trasladar al pleno la decisión de confirmar o no la nueva doctrina que señala a los bancos como responsables de pagar los impuestos de las hipotecas ha generado mucha incertidumbre entre los notarios. ¿Qué criterio tienen que aplicar hoy cuando dén fe de un contrato hipotecario? "Buena pregunta", responde Ignacio Gomá, notario de Madrid, que reconoce "no saber exactamente en qué puede afectar a las relaciones entre acreedor y deudor porque la sentencia solo dice a quién corresponde el derecho pasivo". Gomá pide que se aclare si, a partir de ahora, "la cláusula que dispone que los gastos derivados de la constitución de la hipoteca corren a cuenta del deudor se convierte automáticamente en abusiva o no, porque hoy no lo sabemos".

A la espera de esa aclaración, Gomá entiende que "pueden seguir autorizándose los contratos hipotecarios advirtiendo a las partes de que en el caso de que esta doctrina se consolide esa clausula será nula y habrá que devolver el dinero. El consumidor siempre puede reclamar y recuperar el dinero si una cláusula es considerada abusiva más adelante".