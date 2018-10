La broma sobre Star Wars que Disney eliminó para la secuela de 'Rompe Ralph'

El próximo 5 de diciembre, Walt Disney Productions estrena 'Ralph rompe Internet' en España. Una película, secuela de 'Rompe Ralph', en la que la princesa Vanellope von Schweetz y el villano Ralph se adentran en Internet para evitar la desaparición del videojuego Sugar Rush, donde han logrado el estatus de auténticas estrellas durante los últimos años.

Durante el primer adelanto de esta nueva película, publicado el pasado mes de febrero, los desarrolladores de la misma demostraron que 'Ralph Rompe Internet' será una película repleta de guiños tanto al sector tecnológico como a los diferentes personajes de la Casa de Mickey Mouse. Desde pájaros que tuitean sobre los árboles hasta la primera reunión de las princesas Disney.

Desde Marvel hasta Star Wars



Tras adentrarse en el mundo digital, los protagonistas de esta historia descubrirán una enorme ciudad repleta de edificios que representan a compañías como Amazon, Facebook, Google o Snapchat, entre otras. Una ciudad, compuesta de diferentes barrios, en la que destaca el parque temático Oh My Disney, donde podemos encontrar algunos de los personajes más clásicos de la factoría.

Desde Iron Man o Winnie the Pooh hasta los Stormtroopers de Star Wars. Todo ello con el objetivo de honrar a algunos de los personajes más míticos de Disney y respetar su historia a través de divertidas pullas, tal y como explica el director de la película Rich Moore en declaraciones a IGN. Sin embargo, Lucasfilm no se tomó bien una broma hacia Kylo Ren, por lo que los desarrolladores de la cinta tuvieron que eliminar la escena del metraje final.

"Preferimos que no lo hagas"

En esta secuencia, de apenas unos segundos de duración, el equipo de 'Ralph Rompe Internet' convertía a Kylo Ren en un niño mimado que se enfada cuando no tiene lo que quiere: "En un momento dado tuvimos una broma acerca de que Kylo Ren era una especie de niño mimado".

Sin embargo, cuando acudieron a Lucasfilm a presentar dicha escena, la compañía pidió que se recortara del metraje final: "Preferimos que no lo muestres como un niño mimado. Ya sabes, es nuestro villano, y preferimos que no lo hagas. Así que fuimos respetuosos con eso". Por lo tanto, el equipo de Lucasfilm no quiere que nadie se burle de su villano principal, que estará de vuelta para el final del Episodio IX, que llegará a finales de 2019.