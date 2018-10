"¿Saben aquel que diu?"

Gerard Jofra firma el libro 'Eugenio' en Libros Cúpula. Un libro sobre la figura del inconmensurable humorista que fue su padre.

En el libro escribe que ser su hijo no era fácil."No hubo día que no consiguieras hacerme sombra y, de hecho, aún a día de hoy sigo teniendo esa misma sensación". "He sufrido el síndrome del padre famoso".

"Mi padre era un hazmerreír: se definía como un inadaptado social que veía en el humor un arma eficaz contra la prepotencia, y el chiste como una caricatura de cosas que pasaban en la vida real. Adoraba la profesión de hazmerreír, creía en la parte terapéutica de la risa"

Gerard hizo las veces de roadmanager de su padre desde los 14 años. Cinco minutos antes de cada actuación, Eugenio hubiera huido de buen grado. Nunca perdió el pánico escénico. Dice que le decía: "Gerard, ¿has cobrado?", cuando él le respondía que sí, Eugenio le respondía riéndose "Pues vámonos".