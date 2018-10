Vivo en un barrio sin biblioteca. No es un barrio marginal. No estoy empadronado en una de las muchas poblaciones que, a lo largo y ancho del mundo, carecen de lo más elemental, y por tanto no pueden ni siquiera plantearse invertir en una casa para los libros.

Soy vecino de una ciudad del primer mundo donde disponemos de toda clase de servicios, incluso hay un Corte Inglés, pero no tenemos biblioteca. No es porque los vecinos del barrio no muestren interés en que la pongan, hace veintitantos años, lo mismos que tiene el barrio, que la asociación que los agrupa reclama una.

Da la casualidad de que en mi barrio sin biblioteca, en terrenos públicos costeados por los vecinos para alojar equipamientos comunitarios, sí que hay un enorme estadio de fútbol. No uno cualquiera, un estadio de primera división del que disfruta, gratis, una de esas influyentes empresas mercantiles que disputan la liga. Para elegir el estadio no faltaron los recursos públicos, aunque era mucho más caro que una biblioteca.

En mi ciudad, en mi barrio, casi todos los niños quieren ser Ronaldo o Messi. Pienso que si tuvieran biblioteca a lo mejor alguno querría ser Federico García Lorca o Edgar Allan Poe… Que quién sabe, a lo mejor si vieran que su ciudad invierte en libros y en cultura pública con el entusiasmo con que apuesta por el deporte privado, tendrían más inclinación a sentarse a leer o incluso a escribir. En fin, tonterías que de vez en cuando se le ocurren a uno.