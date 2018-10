En programas anteriores aprendimos a desarrollar la mirada del lector, a darnos cuenta de esos pequeños detalles que a diario se nos escapan. En esta ocasión, José Luis Corrales, director adjunto de la Escuela Contemporánea de Humanidades, nos invita a detenernos en aquello sobre lo que merece la pena escribir, con Macarena Berlín.

El profesor nos recuerda que en todo texto literario tiene que haber dos niveles: el nivel de lo que se cuenta y el de lo que se dice. "Si no hay ese doble nivel no hay buena literatura". En la literatura con "mayúsculas" el lector tiene que ser capaz de preguntarse "qué me están diciendo con esto que me están contando". El primer paso para afrontar esto es saber de qué quiero y de qué puedo hablar como escritor, afirma Corrales.

Preguntamos entonces al profesor si todos tenemos algo que contar. José Luis responde que sí, y es que aunque las personas somos muy parecidas, aquello que nos sucede se vive con mayor o menor intensidad, dando lugar a diferentes maneras de contar una historia. "Una zona de niebla" que se necesita despejar es para Corrales un buen punto de partida para comenzar a escribir. Si tenemos una pregunta que hacernos, puede que otras muchas personas también se cuestionen eso y "necesiten recorrer esa historia que nosotros hemos escrito".

Recuerda José Luis que "no hay garantías de que aquello que estemos contando sea interesante". Las pocas que tenemos vienen de si hemos aprendido algo a la hora de enfrentarnos al texto, "tanto antes de escribir como en el momento mismo de la creación".

Por último, el profesor recuerda que hay que leer. El proceso de la escritura consiste en generar un sentido y tener un bagaje sobre lo que estamos creando. "La escritura es una conversación con lo que otros han dicho sobre lo que tú estás diciendo".