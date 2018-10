Isaías Lafuente: "Tenemos mucho más de lo que necesitamos. La muerte de mi padre me impresionó, apenas tenía dos trajes y tres corbatas"

Isaías, siempre preguntamos a los oyentes la relación que tienen con el mar, ¿cuál es la tuya?

Me encantaría que una ciudad como Madrid tuviera mar, porque Madrid me encanta. Siempre mis escapadas han sido buscando el mar. El mar me lo da todo, mirar el horizonte es uno de los lujos baratos más sensacionales con el que se puede encontrar una persona. Veraneo en Mazarrón y precisamente tiene un bar llamado "El Faro", en el que te recomiendo hacer un programa porque es un lugar extraordinario.

¿Cómo describirías el horizonte?

Infinito. Es lo que te lleva a pensar lo que quieras, a imaginar lo que quieras, a plantearte qué es lo que hay al final. Creo que es lo que hizo que los marineros fueran más allá, preguntándose qué habría al final. Me parece que lanzarte a lo desconocido en busca de lo que pueda haber más atrás del horizonte, que siempre se va alejando conforme te acercas. Además, es una metáfora preciosa de cómo ha sido la evolución de nuestra especie.

¿Quién dirías que ha sido el faro de tu vida?

Mi padre y mi madre me inculcaron la austeridad. Estrenaba zapatos o pantalones cuando había una primera comunión, siempre he heredado ropa de mis hermanos. Cuándo he tenido capacidad económica ese sentido de la austeridad lo he mantenido siempre. Me impresionó mucho cuando murió mi padre, porque en su armario había dos trajes, cuatro camisas y tres corbatas y todos sus bienes personales (relojes gafas...) estaba en una caja muy pequeña solamente. Después de 63 años de vida y de trabajo. Tenemos mucho más de lo que necesitamos. Tirar una cosa en mi casa era inimaginable. Si quedaba un triángulo de tortilla, allí estaba en el horno. No se tiraba nada. Nos hemos olvidado de dónde venimos.