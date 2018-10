Marcelo se enfada con la prensa y muestra su apoyo a Lopetegui

Marcelo ha estado en los micrófonos de El Larguero tras la victoria del Real Madrid ante el Viktoria Plzen por 2 - 1, en un partido en el que marcó el segundo tanto de su equipo y en el que tuvo que retirarse lesionado.

El jugador, que ha confirmado que está bien tras el golpe, ha dicho que es "maravilloso" escuchar que Lopetegui se va a sentar en el banquillo en el Clásico del próximo domingo ante el FC Barcelona que se jugará en el Camp Nou. "Los resultados no están acompañando pero hoy los tres puntos nos van a cambiar mucho la cosa y nos llena de confianza", ha añadido.

Enfado con la prensa

El brasileño se ha mostrado muy enfadado con las preguntas de la prensa en zona mixta". Es duro cuando no ganas pero nosotros no hablamos de crisis, eso lo hacéis vosotros" ha dicho, añadiendo que "No vais a hacer daño al vestuario". Marcelo ha acusado a "los periodistas en general" de "tener envidia" porque "no sabéis jugar al fútbol". "Yo no falto el respeto, yo estoy aquí siempre", ha dicho tajantemente.

"A mi no me molesta nada, yo estoy aquí siempre hablando con vosotros, a veces decís cosas injustas y eso lo tengo que decir", ha añadido el internacional por Brasil, que ha afirmado que "ya imagino que la prensa no decide sobre el entrenador. Nosotros no tenemos nada que ver con los que vosotros decís".

El lateral ha seguido con su crítica: "me parece injusto valorar a un equipo al inicio de la temporada. Si al final no ganamos nada podéis decir lo que queráis, pero a me parece injusto valorar esto ahora".

"No siento al equipo bloqueado, con más presión es más difícil, pero siempre damos la cara. No está costando pero intentamos hacerlo lo mejor posible para jugar bien, para dar alegría a la afición y dejar al Madrid en lo más alto que está", ha dicho a los medios, y ha añadido que "claro que hablamos en el vestuario, cuando en tu trabajo hacemos algo mal hablamos para mejorar". "Si el resultado no viene no es porque no queramos, intentamos hacerlo lo mejor posible", ha asegurado.

Sobre el momento del equipo

Sobre el difícil comienzo del equipo esta temporada, ha dicho que "no creo que tengamos ansiedad, sino ganas de marcar lo antes posible, quizá tengamos que tener un poco de paciencia. Claro que nos falta gol, hemos perdido partidos por no marcar goles".

Sobre los pitos

"Aquí se ha pitado a todo el mundo, se ha pitado a todos los cracks, si nos pitan es que pasa algo y que hay que mejorar" ha dicho sobre los pitidos escuchados en el Santiago Bernabéu.

Sobre una hipotética oferta de la Juventus

Sobre la posible oferta recibida por la Juventus de la Serie A, el jugador ha dicho que "no he escuchado ninguna oferta, y tengo contrato con el Madrid". "Más madridista que yo imposible", ha dicho.

Además, el jugador ha defendido a Lopetegui: "el míster está haciendo un gran trabajo, no soy yo quien debe fichar o no fichar, yo lo que puedo decir es que estamos con el míster, los resultados van a venir y vamos a seguir trabajando para mejorar". El futbolista ha concluido hablando sobre el Clásico, diciendo que "estamos preparados para todos los tipos de partidos".