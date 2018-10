“Premeditado, salvaje y político”, así ha descrito el presidente turco Erdogan el asesinato del periodista Kashoggi. PSOE, PP y Ciudadanos que pedían ayer que no se deje de vender armas a Arabia Saudí hasta que se aclare el caso, ¿se darán por enterados? El príncipe Salman quería la cabeza del perro y sus esbirros cumplieron, Erdogan lo confirma por si alguien todavía lo dudaba. Y ahora ¿qué? Alguien pide ya que se espere a que se pronuncie la ONU. Si las matanzas de Yemen no fueron motivo suficiente para modificar la relación del gobierno español con Arabia Saudí, ¿lo va a ser el caso Kashoggi? No digan razón de Estado, digan petróleo y dinero.

La operación diálogo que Pablo Iglesias pasea por toda España, con el objetivo de salvar la mayoría que echó a Rajoy, tiene la virtud de la claridad. Cuando pase la prueba de las urnas sabremos si la distensión ha calado y se ha impuesto en la opinión la idea de que la vía política es la única salida de la cuestión catalana.

Cada día una cita de Bolsonaro para aquellos que dudan de su carácter bárbaro. Hoy esta: “Estoy a favor de la tortura y lo sabes”. Más claro el agua. No hay coartada: quien le vote no podrá alegar ignorancia. Cuando Lula sacó a Brasil del marasmo se creó una clase media que ahora se pasa en parte al autoritarismo rampante del militar Bolsonaro.

El lío que el juez Luis Díez Picazo ha montado en el Supremo, más allá de sospechas, teorías conspirativas y peleas gremiales, plantea dos cuestiones. Primera: algo falla en la gobernación de los jueces. Se gestionen mal los momentos de presión: lo hemos visto en el proceso catalán y lo vemos con el caso de hipotecas. Y siempre con costes para la imagen de independencia del poder judicial. Segunda: no miremos solo al poder político cuando se sospecha de la independencia de los jueces. La justicia está sometida a las mismas mutaciones de poder que toda la sociedad.

El filósofo Daniel Dennett en Barcelona, hablando de la Conciencia y el libre albedrío. Esta es según el autor de “Las bacterias a Bach” la mejor definición de inteligencia que conoce: “saber qué hacer cuando no sabes qué hacer”. Se atribuye a Jean Piaget.