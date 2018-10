"Tuve un aborto retenido. No hay que pasar por esto en silencio"

"Un aborto retenido se produce cuando el embrión se queda dentro del útero sin latido. No sangras, no hay signos de nada, así que no te das cuenta de lo que te pasa", comienza su relato Patricia. No te das cuenta de que algo va mal hasta que vas al ginecólogo "con toda la ilusión del mundo y te dicen que no hay latido. En ese momento se te cae el mundo encima. Piensas que has hecho algo mal, que has comido algo mal. Miras a tu pareja, que no sabe cómo mirarte. Es un momento bastante duro que no hay que pasar en silencio", describe. Precisamente porque contarlo y compartirlo ayuda, "hablar con otras mujeres ayuda sobre todo ayuda a entender lo que estás sintiendo", cuenta.

Para Patricia un aborto se sigue considerando un fracaso, "cuando una mujer aborta siempre se le dice, a la siguiente. Y no se vuelve a hablar del tema. Nadie quiere hablar de ello, y por eso está muy escondido". Y cuando te lo comunican lo hacen de un modo "frío" a su entender, "te dicen que tienes que elegir entre tomarte una pastilla o entrar en quirófano. Creo que en los hospitales o clínicas deberían tener un psicólogo. Porque necesitamos hablar con alguien cuando nos pasa esto. Con alguien que nos entienda", concluye.