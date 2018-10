"El cociente intelectual de los concursantes de Gran Hermano ha sido superior a la media nacional en las 18 ediciones"

Ante la sospecha de que el mundo entero padece una epidemia de narcisismo, que estaría detrás de fenómenos políticos como el Brexit, la victoria de Trump o el Procés, hemos llamado al psicólogo Enrique García Huete, responsable del equipo que lleva 18 ediciones al frente del casting de Gran Hermano. Y explica que narcisismo ha habido siempre, pero es cierto que las redes sociales actúan como caja de resonancia de nuestro amor propio. No tiene por qué ser negativo necesariamente tener una autoestima robusta, pero sí hay que tener cuidado con la disonancia entre lo que uno opina de sí mismo y la realidad.

Como asesor psicológico de Gran Hermano, la labor de García Huete consiste en analizar a los candidatos y descatar, de entrada, a los que puedan llegar a ser peligrosos para sí mismos o para los demás. Y después, es importante escoger gente con un cociente intelectual alto, porque será el mejor indicador de su capacidad de adaptación al medio. Y los concursantes de Gran Hermano, diga eso lo que diga sobre nosotros, tienen una inteligencia muy superior a la media nacional. El objetivo de los concursantes, en las primeras ediciones, era vivir experiencias. Ahora es más bien encontrar un nicho de empleo en los medios de comunicación. U ocupar la portada de Interviú. Puede decirse que estas ambiciones no hacen progresar al país. Pero no puede decirse que concursar en Gran Hermano no sea un trampolín para satisfacerlas. Aunque la mayoría no logre dar el salto.