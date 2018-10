No confundir ser único con ser mejor que el resto. No ser equidistante. No olvidar el poema en que Robert Lowell nos dejó escrito: "El infierno soy yo no hay nadie más aquí". Saber mirar de forma que no puedas asomarte dos veces a la misma ventana. Haber sido otros muchos antes de ser tú mismo y que cualquiera de ellos se cambiase por ti. Que tus palabras abran un camino en la nieve. Que tu poema dude entre él y la música. Cuidado con juzgar a los que quieres. Si los miras con lupa empezarán a arder. Nunca escribas para que te conozcan sino para que sepan quiénes son.

El poeta Benjamín Prado (Madrid, 1961) comparte con nosotros este poema, titulado Plano, perteneciente a su libro Acuerdo verbal. Poesía completa (1986-2014).