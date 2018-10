"Jamás he tenido miedo al folio en blanco"

Después de 20 años en la docencia, se lanzó a escribir. Su primer trabajo, El tiempo entre costuras, ha sido traducido a más de 25 idiomas y llevado a la narrativa audiovisual.

Este año ha publicado su cuarta novela, Las hijas del Capitán. Premio de Cultura por la Comunidad de Madrid y por la ciudad de Cartagena. La novelista María Dueñas habla con Macarena Berlín sobre su experiencia vital como escritora.

"Mi proceso creativo suele empezar con el escenario. Pienso en un escenario, reflexiono, elijo". Estas eran las palabras de María Dueñas hace dos años. Pero esto cambia con su última novela Las hijas del Capitán, donde, confiesa, "el escenario no es lo primero, pero tampoco lo último".

"Yo quería escribir sobre mujeres migrantes saliendo desde España a otras partes del mundo". Nos habla, a raíz de su última novela, ambientada en Nueva York, de la facilidad que tiene escribir sobre mujeres desde una perspectiva femenina y de la empatía y la complicidad que hay entre nosotras.

Ha compartido con nosotros el interés y la preocupación que siente por temas como la migración de México, la política de nuestro país, el futuro del planeta o la educación. "Me interesan las cosas que yo creo que interesan a cualquier persona con un poco de conciencia, con los ojos abiertos y los oídos atentos".

"Yo creo que la juventud, con todo su amplio arco de momentos, es una etapa fantástica de la vida, pero no es la única, ni necesariamente la mejor". María Dueñas habla sobre lo infravalorada que está la edad adulta. Pone como ejemplo algo tan frívolo como ir a comprar ropa. "Es dificilísimo encontrar, es toda una moda hecha para gente joven", nos cuenta.

La escritora ha querido hacer un ejercicio de reflexión al imaginarse cómo habría sido su vida si este éxito literario le hubiese llegado siendo más joven. “Habría planificado mi vida de otra manera”, nos cuenta, "cuando esto te pasa en una edad donde ya tienes tu vida estructurada, andas siempre con pies de plomo".

Uno de los mayores temores de los escritores es quedarse sin ideas. Hemos podido saber que no es el caso de María Dueñas. "Yo jamás he tenido ese miedo al folio en blanco, quizá porque siempre tengo la cabeza rebosante de ideas, de posibilidades, de proyectos pendientes. A mi lo que me falta es tiempo".

Por último, nos ha contado cómo se imagina esa inevitable retirada de la vida pública: "Mirando al mar, leyendo tranquilamente, paseando, sin agobios, sin prisas, sin despertador". Pero todavía no, ya que la autora dice tener "muchas ganas de seguir trabajando".