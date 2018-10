Charlamos con Sergio Scariolo sobre el inicio de la NBA, sobre cómo es el día a día de un equipo NBA y sobre cómo ve a los jugadores españoles que juegan en la liga norteamericana entre otras cosas.

Entrenador de Toronto Raptors, seleccionador nacional español, Sergio Scariolo, ¿cómo está usted?

Bien, bien, bien, muy bien. Cuando se gana siempre se está bien.

¿Cómo es la vida en Toronto, más fresquito que en Málaga sí que hará, no?

Bastante más. Ya estamos acercándonos al cero en el termómetro pero bien. La verdad es que la ciudad es preciosa, es un encanto y el club es muy bueno, muy organizado. Las instalaciones son fantásticas. Hay muchísimo personal ayudando en todo y también dentro del equipo, de la cancha. Estoy muy contento. Tengo bastante espacio, responsabilidad, presencia diaria en la cancha, que era lo que deseaba, aunque evidentemente los entrenos aquí se miden bastante.

Hay que cargar poco físicamente pero cargar bastante de contenidos y bueno, es una experiencia bonita. La verdad es que hemos empezado ganando y eso siempre ayuda.

Tres partidos en apenas cinco días, primer back to back de la temporada, ¿cuántas horas has podido dormir en la primera semana?.

Ese es el lado B. Efectivamente el ritmo es muy muy intenso y quedan materialmente pocas horas. Y además yo estoy haciendo cosas extra por acabar de empaparme de un conocimiento profundo de todo, no sólo de la faceta del ataque, que es la qu estoy cuidando ahora, sino también todos los aspectos de características individuales de todos los jugadores, defensa, etcetera. Así que estoy haciendo un poco de extraordinarios pero bien, disfrutando mucho de un nivel altísimo de baloncesto. Sobre todo, todo fluye aquí a una velocidad doble, en la cancha y fuera de la cancha diría.

Hablamos mucho de la adaptación de los jugadores a la NBA, de cuando pasan del baloncesto europeo al baloncesto americano, ¿cuánto cuesta a un entrenador pasar del basket europeo a la NBA?.

Obviamente un periodo de adaptación es necesario, sobre todo en una cuestión muy clara, un poco el tema de la terminología que, aunque en Europa muchos trabajemos en inglés, sobre todo en el equipo de club, pero no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, ni con la velocidad, ni con la propia terminología técnica, incluso la técnica que usamos en Europa es diferente a la que se usa aquí, con muchos aspectos también de organización del entreno, de uso de siglas, de muchas cosas que parecen banales pero no lo son y hay que adaptarse a ellas para tener un ritmo de trabajo, de presencia en la pista, de enseñanza en la cancha a los jugadores que no retrase el ritmo del equipo porque aquí tenemos que hacer todo muy concentrado, muy rápido, porque la carga física sobre los jugadores es brutal, porque realmente lo de jugar día sí día no sistemáticamente, incluso algún back to back , es una carga tremenda, no es verdad que se reparten sobre quince jugadores porque al final todo el mundo juega con diez cuando no nueve, luego algún partido sí que puedes alargar la rotación pero esa es la realidad de todos los equipos aquí, hay que sintetizar mucho y saber ir al grano con muchísima atención porque el tiempo a disposición es muy reducido.

¿Cómo es un cuadro técnico de un equipo de la NBA?. Es decir, ¿cuántos entrenadores puede tener una franquicia como Toronto?.

Pues la verdad es que no he hecho la cuenta. Aquí tenemos tres áreas. Yo estoy al cargo de la de ataque pero la idea es de rotar. Cada diez-quince partidos rotar entre ataque, defensa y situaciones especiales, ofensivas y defensivas que son los saques, situaciones de última posesión, etcetera, etcetera y tengo una persona que colabora conmigo, un entrenador que colabora conmigo y un "video cordinator", un experto de audiovisuales que colabora conmigo también. Luego hay un área de desarrollo personal del jugador, trabajo de fundamentos individuales, un responsable del aspecto analítico estadístico que aquí es cada vez más importante, ya sumamos trece o catorce, doce o trece más el primer entrenador y más un "scout" que casi no vemos, que va avanzando nuestro calendario, enviándonos los informes del último partido que ve.

Quince entrenadores, hay que hacer un autobús de entrenadores y otro de jugadores para ir a los aeropuertos.

De hecho hay dos autobuses siempre porque luego el resto del cuerpo técnico también, entre todos los que colaboran en todas las áreas, biomédicas, organizativas, etcetera, también son bastantes, dos autobuses sí.

Esta va sin mala fe, de verdad. Después de tantos años siendo primer entrenador, siendo entrenador de la Selección Española, ganando campeonatos, ganando títulos, ¿cómo lleva Scariolo ser entrenador ayudante en una franquicia de la NBA?.

Pues lo llevo bien. La cosa la estoy llevando bien. Sea porque tengo una responsabilidad bastante amplia, un espacio gratificante y sea porque al final uno tiene que tener claro cuál es en cada momento su trabajo. Ahora mismo hay muchas cosas que hago directamente y otras que propongo al entrenador, sobre todo las cosas un poco nuevas, las cosas que se me ocurren un poquito desde mi experiencia europea que obviamente tienen que pasar por el filtro de una última decisión del entrenador y eso, las veces que cuelan bien, y cuando no cuelan pues a pensar en otra cosa, no hay que darle muchas vueltas ¿no?.

Vamos a hablar de Toronto, de los Raptors, ya que estamos hablando con Scariolo, ¿cómo es entrenar a Kawhi Leonard?, ya así por curiosidad personal.

Muy bonito. Muy gratificante, es un gran trabajador, una persona que no habla mucho pero que cuando hablas con él te responde de una manera siempre muy aguda, muy atenta, gran profesional, una persona obviamente con una grandísima capacidad anotadora pero también con un gran sentido del equipo, capaz de jugar bien en dos direcciones, en ataque y en defensa, no está todavía al 100% pero ya ha dado destellos de poder ser un, de lo que es, un "all star", de los primeros cinco jugadores de la NBA, seguro.

Le vi haciendo un mate con una mano y recogiendo el balón con la otra sin tocar el suelo.

Tiene una capacidad atlética… ahora lo que tenemos que hacer es cuidarlo bastante en esta primera fase, de hecho no jugó el back to back en Washington y poco a poco ir creciendo su capacidad de tener esa explosividad durante más minutos siempre dentro de un cupo de minutos muy fijo, que nuestro departamento de ciencia del deporte es muy pesado con esto, son muy atentos.

Con los números y la medida de lo que tiene que hacer cada jugador es la leche en la NBA. Estando al 100%, ¿Kawhi está al nivel de Lebron, de Curry?.

Pues está ahí. Es muy difícil hacer un ranking entre todos estos pero, yo creo que es tan completo, puede hacer cualquier cosa, hombre yo creo que LeBron está un paso sobre cualquiera, ¿no?, pero con el resto… Curry seguramente es mejor tirador pero no es tan buen defensor, igual Kevin Durant. Hay grandísimos jugadores aquí, ves gente que realmente te flipa, solo con pensar de tener que intentar limitarlos o intentar cómo hacerles, cuanto menos, trabajar más ¿no?

Lo que me sorprende es la calidad de la clase media, al margen de estos que todos conocemos. Hay un nivel altísimo de clase media que eleva la calidad o la capacidad de juego de los equipos en general.

Seguramente es flipante intentar minimizar jugadores de esa categoría, pero tampoco es fácil intentar limitar a Toronto Raptors, yo no sé si estamos hablando de una de las franquicias favorita al anillo o en el siguiente escalón para pelearlo.

Tenemos un equipo joven que tiene un margen de crecimiento todavía importante. Tenemos una segunda unidad muy interesante, tenemos otro gran "all star" que es Kyle Lowry, que ha tenido un inicio de temporada fantástico, dos cincos ya bastante expertos que se intercambian como Valanciunas e Ibaka, muy complementarios entre ellos.

El equipo es bueno, francamente es bueno, ahora.. paso a paso ¿no?, aquí la idea es, obviamente, de crecer para estar bien en el momento de play off que es un poco cuando la franquicia flaqueó un poco en los años anteriores, ¿no?, así que la mirada está puesta, siempre repetimos, en abril, mayo, junio como lema.

¿El fenómeno Doncic en la NBA es tan grande como está llegando en Europa?

Hombre, aquí hay mucha competencia, decir que, evidentemente, no pasa desapercibido, pero la acepción general que yo he encontrado aquí era de una expectativa alta para él. No hay una sorpresa tan grande pensando que igual no iba a ser tan bueno cuando todo el mundo sabe lo bueno que es y todo el mundo esperaba un alto rendimiento, igual ha empezado muy pronto ¿no?, a ofrecer un rendimiento alto.

Yo creo que ha sido curiosa pero está resultando acertada la decisión de Rick Carlisle de hacerle jugar de cuatro porque aquí se juega realmente la mayoría de los equipos con cuatro jugadores perimetrales y uno interior y lo está haciendo muy bien. Yo francamente tenía pocas dudas, todas las franquicias que me habían pedido una opinión antes del draft habían recibido la misma respuesta, es un jugador, sobre todo, de inmediato uso, de inmediata capacidad de producción en la NBA, no es un rookie, sabemos medir cuantos años lleva ya jugando a alto nivel.

¿Y de los españoles qué?, Ibaka lo tiene en el equipo, Mirotic está haciendo un arranque de temporada excepcional, ¿con alguno ha tenido la oportunidad de hablar ahora que los tiene más cerca seleccionador?

Sí, hablé ya con Ricky, con el propio Nico, con otros hemos chateado bastante, hoy veré a Willy, sí… obviamente es muchísimo más fácil para mí tener un contacto directo y un seguimiento directo desde aquí que desde España, ¿no?.

Son muchas las entrevistas que he hecho a Sergio Scariolo y esta ya es una sensación particular, le noto muy muy ilusionado.

He salido de una situación en la que me encontraba, digamos, muy cómodo pero que ya me apetecía un poquito remover, y volver al día a día, volver a la cancha, coger este ritmo que en un equipo de Euroliga no se llega ni a parecer a lo que es esto.

Lo que un equipo de Euroliga tiene en una semana de doble turno, lo tenemos todas las semanas y cuando no tenemos los back to back y todo eso evidentemente me motiva y me enseña porque estoy aprendiendo cosas y también me estoy dando cuenta de que, al fin y al cabo, el baloncesto es baloncesto aunque hay muchas cosas que aprender alrededor y que la velocidad del juego aquí impone también a nivel técnico algún ajuste en tu forma de ver las cosas pero que hay margen ¿no?, para que desde Europa podamos aportar.