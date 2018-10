Staytons, hacer carrera en la universidad de la noche

Un músico de 20 años no tiene muchas opciones. Al menos ninguna muy halagüeña. Puede ponerse en la cola de un casting para cantar en televisión o puede juntar sus cuartos y los de sus compañeros y entrar en un estudio de grabación. Los dos caminos valen, aunque llevan a sitios bien diferentes.

Los Staytons han elegido el viaje agitado, largo y sin focos y por el camino han parido ‘Singularity’, un disco que suena a todo menos a un grupo de veinteañeros asturianos curtiéndose en la universidad de los locales de música. El grupo liderado por Juanvi, un cantante potente y repleto de matices, viene de una tierra prolija en buenos peloteros y grandes melomanos y entre sus referentes figuran maestros de soul, el rock y el r&b de la edad de sus abuelos.

El joven quinteto asturiano ha dado con este disco un golpe encima de la mesa. Su rock cálido y sugerente envuelve y engancha con canciones tan potentes como ‘I think Im going to buy a boat’, ‘A Good tempered man’ o ‘Beyond walls’. Su primer largo, producido por un guerrero repleto de cicatrices como Igor Paskual, tiene ese don escaso en debutantes: suena a tipos veteranos que saben bien lo que hacen. Escuchando ‘New feels’ pondrías la mano en el fuego a que estos tipos llevan al menos tantas giras a sus espaldas como divorcios.

“El disco tiene un punto negro poco habitual en el rock actual y en las bandas españolas”, asegura Paskual. “Son muy jóvenes y unas influencias que van desde el jazz al Elton John pasando por Richie Havens así que poca broma”, añade. El guitarrista de Loquillo se ha encargado de la producción de los chicos y admite que se quedó impresionado cuando los descubrió. “Tienen mucho talento y unas influencias muy bien digeridas y además cuentan con un cantante que es muy brillante. Sus canciones tienen un punto de optimismo contagioso que me encanta”.

El debut de Staytons es una de las sorpresas musicales del curso. Un disco espléndido como primer paso de una carrera en tierra hostil que se antoja tan interesante como complicada. En tiempos de música vacua y simplona, triunfar en un país donde ninguna banda de rock ha conseguido mucho cantando en inglés desde Sunday Drivers es un reto enorme.