José Luis Bernal: "No he comido en cuatro días y sólo podía beber nieve, sólo pensaba en sobrevivir"

El parapentista español José Luis Bernal, de 60 años de edad, ha pasado cinco días perdido en el norte de India cerca de la cordillera del Himalaya y ha sido rescatado en un bosque del estado de Himachal Pradesh, en la India.

Horas más tarde pasaba por El Larguero para relatar su experiencia. "Sí, ha sido sin duda la situación más al límite que he vivido. Sabía ya desde el principio que la cosa era muy complicada. Es una zona muy inhóspita, muy agreste y de unas dimensiones increíbles y aunque no había sufrido un accidente, físicamente estaba bien, el problema era cómo salir".

El mismo nos relató el incidente que causó todo el problema. "Había puesto rumbo hacia el aterrizaje oficial pero se formó una nube de manera muy súbita y espontánea. Este tipo de nubes forman una energía muy fuerte y me catapultó, subí alrededor de 5.000 metros. Cuando salí estaba completamente lejos de hacia donde me dirigía".

Además nos contó las condiciones infrahumanas en las que estuvo. "Sólo pensaba en sobrevivir. Aunque estaba bien físicamente, no tenía ninguna lesión, pero tenía claro que no me podía hacer ningún esguince. En esa situación un esguince es el final. Sólo quería sobrevivir y mantener la esperanza. No he comido durante cuatro días y de beber he usado la nieve".

También nos contó todos los detalles del rescate. "Ha habido momentos en los que pensaba que ya era el final. Oigo un helicótero y contacto por radio con ellos y me dijeron que ya me tenían y yo ya pensé "por fin". Pero luego tardaron un día en rescatarme, de hecho fue más complejo que la propia experiencia de los cuatro días por ahí. Si el piloto chocaba con uno de los rotores la palmábamos todos. Hoy por fin, pudieron venir con un plan y me pude meter en el helicóptero estando en el aire".

Por último avisó de que si vuelve a hacer parapente será con mucho más cuidado. "Cuando se lleva algo en la sangre no lo puedes extraer con una jeringa. Decir que lo voy a dejar... no, ahora poner filtros sí. No te puedo decir "le he cogido un miedo atroz y lo abandono". Me vale de experiencia para otra situación pero ya con más filtros o limitaciones".