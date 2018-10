Golpes de estado

Hoy de nuevo la política española nos inspira para hacer la Cara B, más que la política española, los políticos españoles y su lenguaje. La verdad es que nos dan mucho juego. Lo hemos dicho muchas veces, la política también es el arte de la persuasión y, a veces, intentan persuadirnos sin tener los conceptos muy claros. Hoy la idea es que la 'Cara B' nos descubra qué es exactamente un golpe de estado. Pablo Casado esta mañana en el Congreso lo tenía bien claro: Pedro Sanchez es "partícipe y responsable" de un golpe de estado. Y la idea es: ¿se puede o no se puede calificar a Sánchez de golpista o de colaborador del golpismo?

El término golpe de estado nació en el siglo XVIII en Francia, en París. En francés se dice algo así como "coup d’État", era cuando el rey organizaba motines contra el estado para refrendar su poder. En el siglo XIX ya no era solo el rey, sino otros estamentos, sobre todo militares que atentaban contra la legitimidad del estado.

Para que un golpe de estado se considere como tal, por ejemplo, tiene que haber cierto secretismo en su preparación, tiene que ejecutarse de forma rápida, inesperada, de forma repentina. En la mayoría de las ocasiones, el poder es asumido por una junta militar o por el oficial que esté al mando de las fuerzas armadas del país. Según la RAE, no paso un día sin la RAE, es una “actuación violenta y rápida, generalmente por fuerzas militares o rebeldes, por la que un grupo determinado se apodera o intenta apoderarse de los resortes del gobierno de un Estado, desplazando a las autoridades existentes”. Un golpe de estado no es una revolución, porque en este caso son fuerzas civiles las que no reconocen el poder.