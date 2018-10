"Me pedían mucha experiencia en las entrevistas pero a la vez querían que fuera joven"

Gloria tenía un empleo estable en el año 2015 pero por un accidente laboral la despidieron de forma improcedente. "Y empecé a ver que con 41 años era difícil encontrar trabajo. Iba a pocas entrevistas y en todas me descartaban. Las personas de más de 40 años desempleadas nos quedábamos en un stand by", relata. Gloria tuvo "la gran suerte de que alguien que apenas me conocía me dio una oportunidad, pero veo a mi alrededor que mucha gente de mi edad está parada y estancada". Dice Gloria que se da una contradicción en lo que piden los empresarios, "por un lado gente con mucha experiencia, pero a la vez gente joven y formada. Deberían tener claro qué es lo que necesitan, qué es lo que están buscando".

