Boyero repasa los estrenos españoles

Carlos Boyero ha repasado la cartelera española y ha puesto su ojo en tres largometrajes nacionales: 'Quién te cantará', de Carlos Vermut, 'El fotógrafo de Mauthausen', de Mar Targarona, y 'La sombra de la ley', de Dani de la Torre.

'Quién te cantará' es la historia de una exitosa cantante, ya retirada, cuyos planes para regresar se ven trastocados por un accidente. El filme no ha acabado por convencer a Boyero. "Me enerva, es inútilmente psicológica, tensa". La compara con la opera prima de Vermut: "Igual que 'Magical girl' era una rareza buena, esta es una rareza que me resulta insoportable".

'El fotógrado de Mauthausen' ha sido de más agrado para el periodista. "Me parece digna", ha contado Boyero sobre esta película, que cuenta la historia real de Francisco Boix, un exiliado comunista que acaba preso por los nazis. "Para Mario Casas se plantea un reto: él es el 'modelo' que enamora a las adolescentes, este papel es para reivindicarse", concluyó.

'La sombra de la ley' ha estado entre ambos filmes. "Me suena a pastiche, no tiene alma". Le pareció que mantiene un formato muy cinematográfico que le recuerda al cine americano, pero sin fondo.