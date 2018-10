Los tres puntos que ponen en entredicho el método de 'simpatía' del nuevo CIS

Escucha el tramo de 'Hora 25':

El CIS es la encuesta que cuenta con el muestreo más amplio de nuestro país. Concretamente, el de este jueves recoge la opinión de 2.973 encuestados en casi 300 municipios entre los días 1 y el 9 de octubre. Es decir, este CIS ya incluye el posible efecto de la dimisión de Carmen Montón, las grabaciones del excomisario Villarejo o el aniversario del 1-O.

A pesar de ello, según el CIS, el PSOE no sufre desgaste. La estimación vuelve a colocar a los socialistas en primer lugar, como el mes pasado, aunque hay cambios en la segunda posición. El barómetro pronostica un sorpasso, el de Ciudadanos al PP si hoy se celebraran elecciones. En la proyección de este mes —recordemos que es mensual— el PSOE sigue subiendo hasta el 31,6% de los votos. Diez puntos más que el segundo, Ciudadanos, que también sube hasta el 21%.

En el CIS sigue sin haber ni rastro de efecto Casado. De hecho, los populares bajan hasta el 18% de los votos, dos puntos y medio menos que hace un mes. Podemos sigue en cuarta posición pero repunta coincidiendo con la negociación de los presupuestos. Los de Pablo Iglesias alcanzan el 17,3%.

De este modo, PSOE y PP ya no llegarían al 50% de los votos, algo que si ocurría hace un mes. La suma de ambos arroja un resultado similar al bloque de izquierdas representado por PSOE y Podemos, que rozaría el 49% de los votos. En cambio, PP y Ciudadanos se quedarían con un 39%.

Este es el cálculo que hace el CIS después del cambio de metodología de Tezanos, pero podemos revisar también los datos que arroja la encuesta en intención directa de voto, es decir, sin el factor de la 'simpatía' al que recurre el CIS para calcular su estimación de voto. Esto es, a la pregunta de...

¿A quién votaría usted si mañana se celebraran elecciones?

Según el CIS, los socialistas también ganan. Sería la primera fuerza política con un 21,7% (en septiembre rozaba el 19%). Ciudadanos también sería el segundo partido con un 15,3%. En tercer lugar el PP, con el 12,6%, y Unidos Podemos, con sus confluencias, también sube, y se quedan en el 12,2%.

Hace un mes sorprendió que el barómetro proyectara una bajada de voto del PSOE en intención directa de voto pero subiera en la estimación, cuando el CIS pondera la simpatía. Jose Félix Tezanos negaba en 'Hora 25' lo que entonces y hoy le reprocha la oposición: el exceso de cocina. "Yo me comprometí a que no iba a hacer cocina. Es el voto directo y la respuesta de simpatía que se imputa en gran parte como voto añadido. En esa simpatía, el PSOE tiene casi el doble de simpatizantes que tienen el PP y Ciudadanos. No hay trampa. Es una regla sencilla. Cualquiera con una calculadora lo puede hacer", decía Tezanos.

Las dudas levantadas por este nuevo sistema del CIS no se han resuelto con esta nueva estimación. Al menos para Narciso Michavila, presidente de la empresa demoscópica GAD3. "La buena noticia de este CIS es que, estando muy distante de la realidad electoral del país, es mucho mejor que el del mes que viene e infinitamente mejor que el de dentro de dos meses. Todos los cambios de Tezanos no solo dan como voto estimado lo que no es voto estimado, sino que además vemos ahora que se le está yendo la muestra", ha lamentado Michavila.

En una línea similar se muestra Kiko Llaneras, editor de 'Politikon' y periodista de 'El País', que ha afirmado que, a su juicio, resulta más fiable mirar el promedio de todas las encuestas realizadas en España que el dato aportado por el CIS. "Agrupar el criterio de mucha gente suele ser buena idea, pero en el caso del CIS hay motivos para decir que el método resulta poco convincente", ha afirmado en 'Hora 25'.

"El CIS coincide con el resto en colocar al PSOE como primera fuerza, aunque ya ha pasado su momento luna de miel después de llegar al Gobierno, que ha sido el verano. Hubo ahí un momento muy bueno y luego el PSOE ha retrocedido un poco. La mayor diferencia entre el CIS y la media del resto es la distancia. El PSOE es primero, pero no con 10 puntos, sino con 2-3 puntos sobre el PP", ha continuado Llaneras, que ha apuntado que la nueva metodología de Tezanos renuncia a corregir sesgos de los datos brutos.

"Tenemos la ventaja de la transparencia, de saber qué están haciendo en el CIS, el problema es que a mí el método, técnicamente, me parece poco confiable", ha insistido Llaneras, que identifica tres puntos conflictivos en el método de la 'simpatía' de Jose Félix Tezanos:

Los indecisos. "Por un lado hay que saber qué hacer con los indecisos, con esas personas que te dicen que no tienen el voto decidido. Una cosa muy lógica, no hay elecciones cerca, pero hay técnicas para intentar saber a quien votarán con cierta probabilidad" La participación. "No están haciendo tampoco un tipo de modelo de estimación para pensar qué gente está más cerca de ir a votar, quién es más fácil que se quede en casa... Es difícil hacerlo, pero hay técnicas" El recuerdo de voto. "La tercera, y quizá la más grave, es que no están corrigiendo los sesgos de la muestra. Michavila lo ha apuntado. El CIS llega a una población que no es exactamente representativa del conjunto de la población y si no corriges esto de alguna manera, los resultados te salen raros. Ahí, la técnica habitual es la que aplicaba el CIS hasta este mes de junio, que es ponderar por recuerdo de voto. Dejar de ponderar por recuerdo de voto es lo que más ha cambiado los resultados y lo que peores números está dando".