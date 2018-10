Vivimos tiempos tan convulsos, tan complejos y tan acelerados que a menudo se utiliza la metáfora del cine, o de las series de televisión, para demostrar que la realidad a veces supera la ficción. Que algunos hechos, que algunas cosas que suceden –o que nos suceden- parecen formar parte de un guión, con sus tramas, sus buenos, sus malos, sus giros, sus sorpresas y todo el lío.

Pero yo quiero reivindicar la ficción, y hoy singularmente la literatura, como instrumento útil –muy útil, de hecho- para conocer la historia. O más que la historia…así académica….conocer cómo fue la vida en otros tiempos. Por ejemplo en España, por ejemplo en Europa. El Parlamento Europeo acaba de pedirle a España que ilegalice la Fundación Francisco Franco. Esta misma tarde habrá una manifestación en Madrid para protestar por la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos.

Todo esto, hoy, a un marciano….o a alguien que no esté informado, le puede sonar muy extraño. Bueno, pues para marcianos, desinformados, curiosos…o para cualquiera que sí entienda lo que nos pasa pero quiere saber más de lo que nos pasó….yo me permito –modestamente- recomendarles la nueva novela de Julia Navarro que sale hoy a la venta. El título ya dice muchas cosas: “Tú no matarás”. Dice muchas cosas porque en la España de la Guerra Civil, en la de después de la Guerra Civil, en la Europa de la Guerra Mundial, en las guerras de Oriente Próximo…el verbo matar se conjugó con excesiva frecuencia.

Por todos esos escenarios –y por otros- discurren las casi mil páginas de un libro donde se mezclan el odio, el rencor, la venganza, los errores… ¡ay, los errores si no se saben enmendar!...donde aparecen también amores imposibles, poetas atormentados, también personajes generosos, fogonazos de dignidad….pero todo, absolutamente todo, con un denominador común: los estragos de la guerra, en este caso sobre todo de nuestra Guerra Civil. Hay una frase de Niestzche, que resume muy bien el espíritu de lo que cuenta el libro de Julia Navarro: “la guerra vuelve estúpido al vencedor y rencoroso al vencido”. Me temo que, por desgracia, algo de eso perdura en España.