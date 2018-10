Julia Navarro: "Las mujeres no vamos a permitir que haya vuelta atrás"

"A veces, la mejor manera de enfrentarse a los fantasmas es mirarles a la cara". Esto es lo que pensó Julia Navarro cuando decidió publicar Tú no matarás, su nueva novela, una obra "muy dura, dramática y desgarrada" ambientada en la España de la posguerra, en los años 40, que dudó en sacar a la luz.

La periodista y escritora madrileña, que ha admitido que sus novelas "nunca tienen final feliz", ha descrito aquella España como un país "triste y desolado donde aflora lo peor del ser humano". "Por muchos problemas que tengamos, esa España en blanco y negro ya no existe", ha subrayado, antes de decir que le dedica la obra a sus abuelos: "No podría haberla escrito sin sus recuerdos".

"La posguerra fue mala para todo el mundo, pero las mujeres siempre hemos tenido un plus en pasarlo mal", ha afirmado también Navarro, que en Tú no matarás relata amargamente la falta de derechos y libertades de este colectivo tras la Guerra Civil. "Me gustaría que las mujeres jóvenes de esta generación, cuando lean el libro, se tomen un minuto para reflexionar sobre la España de la que venimos y puedan apreciar muchas de las conquistas que hemos logrado".

Pese a las numerosas amenazas a las que se enfrenta en la actualidad el movimiento feminista, Julia Navarro cree que "las mujeres no vamos a permitir que haya vuelta atrás". "Hemos cogido las riendas de nuestras vidas y no vamos a permitir que nos las quiten. Nuestra causa es también la causa de la libertad", ha añadido.